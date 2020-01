Tegenstrijdige berichten over ‘snelle miljoenendeal’ voor Ajax

Ajax hoopt snel tot een akkoord te komen met São Paulo over Antony, zo weten het Algemeen Dagblad en Voetbal International te melden. Indien dat lukt, is het de bedoeling dat de negentienjarige vleugelaanvaller zich komende zomer in Amsterdam meldt. São Paulo zou naar verluidt een bedrag van rond de twintig miljoen euro verlangen voor de jeugdinternational van Brazilië, al heeft De Telegraaf hier andere informatie over.

Globo Esporte berichtte dinsdagavond dat Ajax een bod bij São Paulo zou hebben uitgebracht op Antony. Ook het Braziliaanse medium wist te melden dat de Braziliaanse club de jonge aanvaller het liefst tot komende zomer binnenboord zou willen houden en dat wordt nu dus onderschreven. Ajax hoopt snel zaken te kunnen doen, mede doordat er de nodige concurrentie bestaat in de strijd om Antony. Eerder werd hij gelinkt aan onder meer Borussia Dortmund, RB Leipzig, OGC Nice en Arsenal.

Hoofd scouting Henk Veldmate en Hans van der Zee waren afgelopen week in Brazilië, waar ze aanwezig waren bij een jeugdtoernooi van São Paulo en Antony zagen spelen. Daar heeft de aanvaller klaarblijkelijk een goede indruk gemaakt. Met het aantrekken van Antony zou Ajax voorsorteren op het vertrek van David Neres, die in januari 2017 tevens werd overgenomen van São Paulo.

Het contract van Antony bij São Paulo loopt nog tot medio 2024, waardoor de Braziliaanse club volgens Voetbal International en het Algemeen Dagblad twintig miljoen vraagt. De Telegraaf schrijft dat hij inderdaad ‘veel plusjes’ achter zijn naam heeft, maar dat de vraagprijs van dertig miljoen voor ‘niet eens alle rechten’ daarentegen te gortig is voor Ajax. De aanvaller speelde tot dusver 32 officiële wedstrijden voor São Paulo, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 6 assists.