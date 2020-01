Manchester United woest over ‘ongerechtvaardigde aanval’ jegens Woodward

Manchester United beleeft andermaal een tegenvallend seizoen en dat zorgt voor de nodige onvrede onder de supporters. De woede richt zich voornamelijk op de Amerikaanse familie Glazer, de eigenaren van de club, en Ed Woodward, voorzitter van the Red Devils. Een aantal supporters heeft dinsdagavond een bezoek gebracht aan het huis van Woodward in Cheshire, dat werd belaagd met fakkels en graffiti.

Op sociale media doen video’s de ronde waarop te zien is hoe er fakkels over het hek bij het huis van Woodward worden gegooid. Onder de video is de tekst ‘Ed Woodward gonna die’ te lezen, een leus die ook al in het stadion te horen is geweest. De twintig tot dertig supporters, een groep die volgens de Daily Mirror ‘The Men in Black’ wordt genoemd, gooiden niet alleen fakkels richting het huis van Woodward, maar lieten tevens graffiti achter op het hekwerk rond diens onderkomen.

Just seen a video surface of United fans allegedly firing Flares at Ed Woodward’s House, Thoughts? pic.twitter.com/sjXTRqOSPy — Madman Mason (@MadmanMason3) January 28, 2020

Manchester United heeft middels een statement gereageerd op de gebeurtenissen rond het huis van Woodward, die met zijn gezin overigens niet thuis was. “De club is op de hoogte gebracht van incidenten rond het huis van een van onze medewerkers. We weten dat de voetbalwereld achter ons staat in de zoektocht naar de daders van deze ongerechtvaardigde aanval, waarin we intensief samenwerken met de politie. Iedereen die schuldig wordt bevonden aan het overtreden van de wet of betrokkenheid bij deze zaak, zal door Manchester United voor het leven verbannen worden en kan vervolging verwachten.”

“Dat supporters hun mening laten blijken, is prima. Maar op misdadige wijze schade aanbrengen en levens in gevaar brengen, is iets anders. Er zijn simpelweg geen excuses hiervoor”, schrijft Manchester United in een statement. Binnen het stadion wordt de onvrede jegens de familie Glazer en Woodward al langer geuit, onder meer door spreekkoren. ‘Gonna die, gonna die, Ed Woodward’s gonna die. How we kill him, I don’t know. Chop him up from head to toe. All I know is Woodward’s gonna die’, zo viel er onder meer te horen tijdens het FA Cup-duel met Tranmere Rovers (0-6 zege).