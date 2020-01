De Mos: ‘Hij was voorbestemd om op termijn trainer van Bayern te worden’

Ajax en PSV treffen elkaar zondag voor de kraker in de Johan Cruijff ArenA en beide ploegen zijn bezig aan een tegenvallende reeks. De Amsterdammers verloren drie van hun laatste vijf wedstrijden in de Eredivisie, terwijl PSV slechts drie van zijn laatste elf competitieduels wist te winnen. Trainer Mark van Bommel werd bovendien kort voor de winterstop ontslagen bij de Eindhovenaren, maar sindsdien is er nog weinig verbetering waarneembaar.

Aad de Mos gaat er dan ook niet van uit dat PSV gaat winnen in Amsterdam: “Ik vrees zelfs voor ze dat ze dit seizoen geen uitzege meer boeken”, is hij duidelijk tegenover De Telegraaf. De oud-trainer van zowel Ajax als PSV spreekt van ‘chaos met een hoofdletter C’ in het Philips Stadion: “Soms lukt het clubs om bestuurlijke perikelen weg te houden bij een spelersgroep. Maar dat was in dit geval vrijwel onmogelijk, omdat het ontslag van Mark van Bommel direct invloed had op het eerste elftal en omdat zaakwaarnemers zich ermee gingen bemoeien en hun spelers zo snel mogelijk wilden en willen wegbrengen naar een andere club.”

De Mos laat in het midden of hij het eens wat met het ontslag van Van Bommel, maar noemt het besluit wel ‘onvermijdelijk’. Als oorzaken noemt hij naast de dikke nederlaag tegen Feyenoord vlak voordat Van Bommel de laan uit werd gestuurd ook diens opmerkingen in de zomer, waarbij de trainer stelde dat hij over een ‘fantastische selectie’ beschikte en hij het werk van technisch manager John de Jong prees. “In de directie en RvC hebben negen van de tien mensen geen of nauwelijks verstand van voetbal. Als zij echt geloven dat deze onevenwichtige PSV-selectie kampioenswaardig is, creëer je als trainer je eigen probleem. Dat heeft Mark gedaan”, gaat De Mos verder.

Hij is er dan ook van overtuigd dat Van Bommel een ‘behoorlijke kras’ heeft opgelopen: “Mark was door zijn verleden als speler voorbestemd om op termijn trainer van Bayern München te worden. Die club zal nu ook de kat uit de boom kijken en dus zal Van Bommel bij zijn volgende club top moeten presteren”, vervolgt De Mos, die niet uitsluit dat Van Bommel alsnog zal weten te overtuigen. Naast de al langer spelende perikelen kreeg PSV deze week ook te maken met het vertrek van Steven Bergwijn, die op het punt staat om voor Tottenham Hotspur te tekenen. De Mos denkt echter niet dat het ontbreken van de Oranje-international een enorme rol gaat spelen tegen Ajax: “Cody Gakpo dicht ik al bijna dezelfde kwaliteiten toe. Al steekt hij niet in zijn beste vorm.”