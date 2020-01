Ibrahimovic revancheert zich met goal in verlenging voor enorme misser

AC Milan heeft zich dinsdagavond op spectaculaire wijze geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. Het elftal van trainer Stefano Pioli won in het eigen San Siro na een verlenging met 4-2 van Torino. Milan had die verlenging maar ternauwernood afgedwongen door een doelpunt in blessuretijd van Hakan Calhanoglu. Zlatan Ibrahimovic vertolkte als invaller een hoofdrol: de 38-jairge Zweed miste in de laatste minuut van de officiële speeltijd een enorme kans, maar revancheerde zich vervolgens in de verlenging door te scoren. In de halve finales wacht voor Milan een tweeluik met Juventus.

Het duel stond in eerste instantie in het teken van de overleden basketballegende Kobe Bryant. De Amerikaan en zijn dertienjarige dochter waren net als zeven anderen betrokken bij een fatale helikoptercrash in Los Angeles. De voormalig basketballer groeide op in Italië en had meerdere keren aangegeven dat hij een groot fan was van AC Milan. Zowel vóór de wedstrijd als in minuut 24, vanwege het rugnummer van Bryant bij de LA Lakers, stond men in het stadion stil bij het overlijden van Bryant.

Milan kwam goed uit de startblokken en stond na een klein kwartier al op voorsprong. Giacomo Bonaventura liep goed mee bij een snelle aanval van Milan en kon eenvoudig binnentikken: 1-0. Door een dubbelslag van verdediger Bremer in het vervolg van de wedstrijd leek Torino echter op weg naar de volgende ronde. Pas in de blessuretijd van de tweede helft wist Calhanoglu een nederlaag te voorkomen. De aanvallende middenvelder produceerde vanaf de rand van het strafschopgebied een schot die te machtig was voor doelman Salvatore Sirigu: 2-2.

De na 65 minuten voetballen voor Krzysztof Piatek ingevallen Ibrahimovic had in extremis nog de kans op de winnende treffer, maar de Zweed mikte voor een leeg doel over. In de verlenging die volgde wierp Sirigu zich aanvankelijk op tot plaaggeest van Milan. De veteraan keepte een sterke wedstrijd en hield onder meer tweemaal Theo Hernández van scoren af. Milan bleef echter drukken en wist Torino in de tweede helft van de verlenging alsnog op de knieën te krijgen. Calhanoglu tekende met een diagonaal schot voor de 3-2 en daarna besliste Ibrahimovic de wedstrijd, door binnen te schieten na een assist van Rafael Leão.