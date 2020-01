EFL Cup kent zeer verrassende finalist na prachtig doelpunt in minuut 93

Aston Villa heeft zich zeer verrassend geplaatst voor de finale van de EFL Cup. The Villans bereikten de eindstrijd van het tweede Engelse bekertoernooi dinsdagavond door op eigen veld met 2-1 te winnen van Leicester City, nadat de heenwedstrijd in een 1-1 gelijkspel was geëindigd. Invaller Trézéguet groeide in de 93ste minuut met een fraai doelpunt uit tot matchwinner. De werkgever van Anwar El Ghazi stuit in de finale op Wembley vermoedelijk op Manchester City, dat morgenavond in eigen huis een 3-1 voorsprong verdedigt tegen Manchester United.

Aston Villa hield Leicester City drie weken geleden in het King Power Stadium zeer verrassend op een gelijkspel, waardoor het elftal van manager Dean Smith vanavond nog voldoende had om voor te spelen. In balbezit was Aston Villa als verwacht de onderliggende partij, maar Matt Targett tekende na twaalf minuten voetballen wel verrassend voor de 1-0. De vleugelspeler van Aston Villa werd in het strafschopgebied bediend door Jack Grealish, waarna hij Kasper Schmeichel met een diagonaal schot verschalkte.

De thuisploeg wist de voorsprong vervolgens mee te nemen naar de rust, maar had over geluk niet te klagen. Een uithaal van Youri Tielemans na dik een uur halfuur belandde via de vingertoppen van doelman Örjan Nyland op de lat en een handsbal van Ezri Konsa in de eigen zestien werd niet als opzettelijk aangemerkt door arbiter Mike Dean en de videoscheidsrechter (VAR). Jamie Vardy was vanwege lichte fysieke klachten op de bank begonnen bij Leicester City, maar in de 56ste minuut werd de spits alsnog binnen de lijnen gebracht door Brendan Rodgers.

Kort na de rentree van Vardy liet Mbwana Samatta een uitgelezen mogelijkheid op de 2-0 liggen: de spits uit Tanzania slaagde er van dichtbij niet in om een afgemeten voorzet van Grealish binnen te lopen. Die misser van Samatta leek Aston Villa in de 72ste minuut fataal te worden, want toen wist Kelechi Iheanacho aan de overzijde wél raad met een voorzet van Harvey Barnes. Vijf minuten later werd de vrijwel onzichtbare El Ghazi gewisseld bij Aston Villa. De Nederlander maakte plaats voor Trézéguet en nota bene de Egyptische invaller bracht Aston Villa in de 93ste minuut in extase met een rake volley bij de tweede paal .