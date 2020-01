Steven Berghuis: ‘Dat zou wel een ramp zijn ja, maar het gaat niet gebeuren’

PSV hoeft deze maand niet bij Feyenoord aan te kloppen voor Steven Berghuis. De Eindhovenaren zien Steven Bergwijn vrijwel zeker naar Tottenham Hotspur vertrekken, waarna Berghuis direct werd genoemd als mogelijke opvolger. De vleugelaanvaller en aanvoerder van Feyenoord sluit een winterse transfer naar PSV echter uit.

Verslaggever Hans Kraay junior confronteert Berghuis na de bekerwedstrijd van Feyenoord tegen Fortuna Sittarrd (1-2 overwinning) bij FOX Sports met de geruchten. Volgens Kraay junior zou een tussentijds vertrek van de aanvoerder naar PSV een ‘ramp’ zijn voor Feyenoord. "Dat zou wel een ramp zijn ja, maar het gaat niet gebeuren", reageert Berghuis lachend.

De 28-jarige vleugelaanvaller bevestigt vervolgens serieus dat PSV zich nog niet voor hem gemeld heeft. "Ik ga geen binnenlandse transfer maken", voegt hij er onmiddellijk aan toe. "In de winter ga ik sowieso niet weg bij Feyenoord. In de zomer gaan we met elkaar praten en dan zien we het wel." Berghuis werd afgelopen zomer al veelvuldig in verband gebracht met een transfer van Feyenoord naar PSV, maar tekende toen uiteindelijk een nieuw contract met de Rotterdamse club.

De Oranje-international erkent tot slot dat het vertrouwen bij Feyenoord met de week toeneemt, sinds Dick Advocaat voor de groep staat bij de ploeg. De Rotterdammers zijn in de competitie opgeklommen naar een derde plaats en staan nu ook in de kwartfinales van het bekertoernooi. "We zitten nu echt in de winning mood. Je merkt dat het vertrouwen weer terug is. We werken hard en dat moeten we ook zeker blijven doen, want anders kan het zo weer anders zijn", aldus Berghuis.