Advocaat hoort analyse Kraay junior aan: ‘Jij had trainer moeten worden, Hans’

Feyenoord plaatste zich dinsdagavond op wonderbaarlijke wijze voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Op bezoek bij Fortuna Sittard maakte de Rotterdammers in de laatste minuut van de verlenging het verschil door een doelpunt van invaller Luciano Narsingh: 1-2. Dick Advocaat erkent na afloop dat Feyenoord over geluk niet te klagen had in Limburg, maar wijst ook op de moeilijke omstandigheden in Sittard.

Het bekerduel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord werd vorige week bij een 1-1 tussenstand gestaakt vanwege de dichte mist en werd nu uitgespeeld vanaf de 63ste minuut. Beide teams wisten in de resterende reguliere speeltijd niet te scoren en ook in de verlenging bleven doelpunten lang uit. In de 120ste minuut hielp Narsingh Feyenoord echter toch nog naar de volgende ronde, door te scoren na een assist met het hoofd van Luis Sinisterra.

"We waren ons al aan het voorbereiden op de penalty’s", erkent Advocaat voor de camera van FOX Sports. Verslaggever Hans Kraay junior constateert dat Feyenoord 'in de reguliere speeltijd de beste kansen creëerde, maar dat Fortuna Feyenoord in de tweede helft van verlenging redelijk bij de strot greep'. "Jij had trainer moeten worden, Hans", geeft Advocaat Kraay junior gelijk met een knipoog.

"Ten eerste hadden we heel veel moeite met het veld. Dat zijn zij natuurlijk al een beetje gewend. Dat mag geen excuus zijn, maar vanavond zaten te veel spelers niet echt in de wedstrijd", vervolgt Advocaat. "We hebben wel wat kansen gehad, maar zoals ik wel meer hoor: Fortuna is in eigen huis gewoon een hele vervelende ploeg. Dit veld is net een glijbaan en daar gingen zij beter mee om dan wij."

Nicolai Jörgensen en Orkun Kökçü haalden het einde van de wedstrijd niet bij Feyenoord: de spits en de middenvelder vielen uit met pijntjes. Advocaat heeft echter goed nieuws voor de supporters van Feyenoord. "Jörgensen had last van zijn lies, maar dat lijkt mee te vallen. Kökçü had last van zijn hamstring en dat lijkt ook mee te vallen." Feyenoord stuit in de volgende ronde op sc Heerenveen.