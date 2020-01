Wilfried Bony vindt halfjaar na vertrek bij Swansea City nieuwe club

Wilfried Bony heeft een nieuwe club gevonden. Dinsdagavond meldt Al-Ittihad via de officiële kanalen dat de spits zich definitief bij de club uit Saudi-Arabië heeft aangesloten. De 31-jarige aanvaller heeft zich transfervrij kunnen aansluiten bij Al-Ittihad, nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Swansea City.

Bony werd na zijn zomerse vertrek uit Wales aan diverse clubs gelinkt. De 59-voudig international van Ivoorkust werd in verband gebracht met onder meer clubs uit de Championship, het tweede profniveau van Engeland. Ook een avontuur in Frankrijk bij Le Havre was een optie, maar uiteindelijk heeft Bony dus gekozen voor Al-Ittihad.

De nummer twaalf van de Saudi Premier League zal Bony een lucratief contract hebben aangeboden om hem te verleiden tot een dienstverband in het Midden-Oosten. Bony krijgt bij Al-Ittihad te maken met Karim El Ahmadi, die eerder speelde voor FC Twente en Feyenoord. De ervaren aanvaller was in het verleden actief voor onder meer Manchester City en Vitesse.