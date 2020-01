‘Man United beëindigt transfersaga en betaalt maximaal tachtig miljoen’

Bruno Fernandes verkast naar Manchester United, zo melden diverse media uit Portugal dinsdagavond. Volgens onder meer Record en A Bola zal de 25-jarige middenvelder Sporting Portugal gaan verlaten voor minimaal 55 miljoen euro. Middels diverse bonussen kan de transfersom oplopen naar maximaal tachtig miljoen.

Verschillende media kwamen dinsdagmiddag nog met het nieuws dat Barcelona Fernandes mogelijk gaat betrekken in een deal met Valencia. Barcelona aast op spits Rodrigo en zou de middenvelder uit Portugal mogelijk betrekken bij een deal met los Che. Zodoende zou de Catalaanse grootmacht wel in de buidel willen tasten voor Fernandes, waardoor United achter het net zou vissen.

Solskjaer: 'We hopen nog op één of twee versterkingen'

Volgens onder meer Record en A Bola is er nu echter volledige duidelijkheid over de toekomst van Fernandes, die al maandenlang op de radar van United staat. Volgens eerstgenoemde medium hebben de clubs een som van 55 miljoen euro afgesproken. Daarnaast zou United middels ‘'gemakkelijk te behalen' doelstellingen in de toekomst nog eens tien miljoen euro gaan betalen.

Tot slot hebben de clubs afgesproken dat United nog eens vijftien miljoen euro overmaakt als er ook enkele 'moeilijk te behalen' doelstellingen worden gehaald. Naar verluidt zal de negentienvoudig international woensdag afreizen naar Engeland om de deal te beklinken. Fernandes ligt nu nog officieel tot de zomer van 2023 vast in Lissabon.