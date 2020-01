Ajax verdient volgens De Telegraaf minder dan gedacht aan transfer Eriksen

Ajax profiteert flink mee van de transfer van Christian Eriksen naar Internazionale, maar het bedrag ligt lager dan aanvankelijk gedacht. De 27-jarige Deense middenvelder rondde dinsdag zijn overgang van Tottenham Hotspur naar de Italiaanse grootmacht af en volgens De Telegraaf toucheert Ajax ongeveer 650.000 euro als gevolg van die transfer.

Vanuit Italië en Engeland kwamen eerder deze week tegenstrijdige berichten naar buiten over de hoogte van de som die overgemaakt zal worden door Tottenham naar Ajax voor de transfer van Eriksen naar Inter. Sky Italia stelde dat de Amsterdamse club als ex-werkgever van Eriksen kan rekenen op één miljoen euro, vijf procent van de totale transfersom van twintig miljoen euro. The Athletic was echter anders geïnformeerd en wist te melden dat Ajax tien procent van de transfersom voor Eriksen krijgt: twee miljoen euro.

Ajax-watcher Mike Verweij van De Telegraaf komt vanavond echter weer met andere informatie: volgens hem verdient Ajax 650.000 euro aan de transfer van Eriksen naar Inter. Ajax incasseerde in de zomer van 2013 13,5 miljoen euro met de verkoop van Eriksen aan Tottenham en ontvangt volgens Verweij tien procent van de winst van de Engelsen nu (6,5 miljoen euro): 650.000 euro.

Voor Eriksen kwam er met zijn transfer van Tottenham naar Inter een einde aan een dienstverband van bijna zeven jaar in Londen. De 95-voudig international van Denemarken ruilde Ajax in de zomer van 2013 in voor the Spurs. Eriksen groeide na zijn komst uit tot een van de grote uithangborden van Tottenham en de middenvelder speelde in totaal 305 wedstrijden voor de huidige nummer zes van de Premier League.