Siem de Jong: ‘Ik kan nog steeds van waarde zijn voor Ajax’

Siem de Jong is niet tevreden over zijn eigen optreden tegen FC Groningen (2-1 verlies). De 31-jarige middenvelder van Ajax stond voor het eerst dit seizoen in de basis in een Eredivisie-wedstrijd, maar speelde onopvallend en werd na 58 minuten gewisseld. "Natuurlijk was dit een grote kans voor mij", zegt De Jong tegenover het Algemeen Dagblad.

De zesvoudig Oranje-international weet dat er veel kritiek is op zijn aanwezigheid bij Ajax. Zo zou De Jong aanstormende talenten van de club in de weg staan. "Ik lees niet alles", zegt de routinier. "Maar ik weet hoe sommige mensen denken. Ik heb zelf ook als jeugdspeler bij Ajax mogen debuteren. Natuurlijk ben ik een andere speler dan Ziyech, die we erg misten tegen Groningen."

De Jong keerde afgelopen zomer terug van een huurperiode bij Sydney FC vol blessureleed. De eerste seizoenshelft kreeg de aanvallende middenvelder nauwelijks speeltijd van trainer Erik ten Hag, maar mede door blessures is hij opgeschoven in de pikorde. "Ik heb heel hard gewerkt om fit te worden en kan nog steeds van waarde zijn voor Ajax. Dan is het balen dat ik dat nu niet heb laten zien, terwijl ik wel de kans kreeg."

Ten Hag haalde De Jong tegen Groningen bij een 2-0 achterstand al vroeg naar de kant. Na een klein uur spelen werd Lassina Traoré in het veld gebracht en begon het beter te lopen bij de Amsterdammers, vond Ten Hag. "We speelden ons beste spel inderdaad pas in het laatste half uur, dat kan ik niet ontkennen." Toch is De Jong niet afgeschreven door Ten Hag. "Hij kan nog steeds fantastisch voetballen."