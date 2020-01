Özyakup bevestigt keuze voor Feyenoord: ‘Ik ga naar Nederland’

De naam van Oghuzan Özyakup wordt sinds een paar dagen nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord en de Rotterdammers lijken de 27-jarige middenvelder van Besiktas inderdaad op korte termijn te mogen verwelkomen. Dinsdagmiddag heeft hij in gesprek met verschillende Turkse media laten weten onderweg te zijn naar de Eredivisie.

“De voorzitter en de trainer (Abdullah Avci, red.) zijn weg. Mijn prestaties zijn de afgelopen tijd ook onderwerp van gesprek geweest, ik heb om verschillende redenen voor deze stap gekozen”, wordt Özyakup, die dit seizoen geen basisplaats had bij Besiktas, geciteerd door onder meer Fanatik. “Ik ben in Nederland geboren, heb daar familie en ik ga nu naar een plek waar ik kan spelen.”

“Het EK komt er ook aan, ik ga nu naar Nederland om bij Feyenoord weer minuten te maken en om gelukkig te worden. Hopelijk pakt deze beslissing goed uit voor beide partijen”, gaat hij verder. Özyakup nam met het oog op zijn volgende stap ook contact op met de Turkse bondscoach Senol Günes: “Hij gaf mij het vertrouwen om dit besluit te nemen. Ik heb er niet aan gedacht om in Turkije voor een andere club dan Besiktas te spelen.”

Özyakup wordt woensdag medisch gekeurd bij Feyenoord en zal daarna zijn handtekening zetten onder een contract dat hem voor de rest van het seizoen op huurbasis aan de Rotterdammers verbindt. Het is nog niet duidelijk of Feyenoord ook een optie tot koop op de 43-voudig international van Turkije, die eerder in de jeugd van AZ en Arsenal speelde, heeft weten te bedingen. Met spits Robert Bozenik haalde de club van trainer Dick Advocaat maandag al een eerste winterse versterking binnen.