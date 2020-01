Willem II haalt twee spelers van Bayern München binnen

Willem II heeft zich voor komend seizoen versterkt met twee spelers van Bayern München, zo bevestigen de Tilburgers via de officiële kanalen. Kwasi Wriedt en Derrick Köhn hebben een contract tot medio 2023 getekend bij de Eredivisionist en komen in de zomer transfervrij over.

Zowel Wriedt als Köhn speelt voor Bayern München II, dat uitkomt in de 3. Liga. Voor het tweede elftal van de Duitse grootmacht maakte spits Wriedt dit seizoen 13 doelpunten in 21 competitiewedstrijden. De 25-jarige aanvaller speelde daarnaast twee keer voor de hoofdmacht van Bayern en heeft bovendien al twee interlands voor Ghana achter zijn naam staan.

De twintigjarige Köhn, een aanvallend ingestelde linksback, kwam deze jaargang tot veertien wedstrijden en leverde daarin vier assists. Beide spelers werden geboren in het Duitse Hamburg en hebben Ghanese roots. Het is niet de eerste zomerse aanwinst van Willem II, want de Noord-Brabanders maakten eerder bekend dat de koopoptie in het huurcontract van Mike Trésor Ndayishimiye gelicht zal worden. Onlangs nam Willem II ook Görkem Saglam al over van VfL Bochum.