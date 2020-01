‘Rasmus Kristensen kan halfjaar na vertrek bij Ajax in Premier League terecht’

Rasmus Kristensen verliet Ajax afgelopen zomer voor Red Bull Salzburg. De kans is aanwezig dat het dienstverband van de rechtsback in Oostenrijk echter slechts beperkt blijft tot een halfjaar, aangezien er interesse zou zijn vanuit de Premier League. West Ham United heeft de naam van de 22-jarige Deen naar verluidt hoog op het verlanglijstje gezet.

The Independent weet dinsdag te melden dat Kristensen steeds nadrukkelijker in beeld is voor een verhuizing naar Londen. West Ham is vanwege een blessure bij Ryan Fredericks in de laatste dagen van de winterse transferperiode nog hard op zoek naar een nieuwe rechtsback en zag al een aantal opties wegvallen. Zo werd een bod van elf miljoen euro op Matty Cash afgewezen door Nottingham Forest, terwijl Kyle Walker-Peters Tottenham Hotspur in lijkt te gaan ruilen voor Southampton.

De club van manager David Moyes zoekt dus verder en heeft nog tot vrijdag om een nieuwe vleugelverdediger binnen te halen. Kristensen, die eerder dit seizoen met Salzburg in de Champions League tegen Liverpool speelde, zou nu als een van de overgebleven kandidaten gelden. Salzburg betaalde Ajax afgelopen zomer vijf miljoen euro voor de Deen, die destijds een vijfjarig contract ondertekende.

Hoeveel de Oostenrijkers deze maand precies wensen te ontvangen voor Kristensen is niet duidelijk. De verdediger moest in de eerste maanden nog genoegen nemen met een plek op de bank, maar heeft sinds halverwege oktober een basisplaats. Bij Ajax, dat hem begin 2018 voor 5,5 miljoen oppikte bij FC Midtjylland, speelde hij in totaal 27 officiële wedstrijden.