Internazionale komt na afgeketste deal met AS Roma tot akkoord met Napoli

Matteo Politano heeft Internazionale dinsdag alsnog verlaten. De rechtsbuiten leek eerder al op weg naar AS Roma, maar deze deal ging op het laatste moment niet door. De drievoudig international van de Italiaanse nationale ploeg heeft in Napoli nu echter toch een nieuwe werkgever gevonden.

I Partenopei huren de 26-jarige Politano volgens berichten uit Italië de komende anderhalf jaar voor tweeënhalf miljoen euro van Inter. Napoli heeft daarnaast de mogelijkheid om de deal voor negentien miljoen, plus twee miljoen aan eventuele bonussen, permanent te maken. Politano ligt moment nog tot medio 2023 vast in het Giuseppe Meazza.

Voor de aanvaller komt er met dit akkoord toch nog een goed einde aan een paar teleurstellende weken. De geboren Romein leek op weg naar AS Roma, waar hij al in de jeugd speelde en eerder deze maand ook succesvol medisch werd gekeurd. Leonardo Spinazzola zou daarbij de omgekeerde route bewandelen, maar nadat er complicaties optraden rondom zijn keuring ketste de deal af.

Met Napoli heeft Politano nu alsnog een nieuwe werkgever gevonden. De vleugelspits werd in het seizoen 2018/19 al door Inter van Sassuolo gehuurd en afgelopen zomer maakte hij voor ruim 21 miljoen definitief de overstap. Politano kwam dit seizoen echter maar mondjesmaat in de plannen van trainer Antonio Conte voor en hield vooral de bank warm. In totaal speelde hij 63 wedstrijden voor de Milanezen, waarin hij tot zes doelpunten kwam.