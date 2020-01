NAC Breda reageert beschaamd op volledig beschimmelde supportersbus

NAC Breda betreurt 'ten zeerste' dat de supportersbus die zondag werd ingezet om naar de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles te gaan, vol met schimmel zat. De Bredase voetbalclub laat via de officiële kanalen weten dat het incident 'onacceptabel' is en heeft de gedupeerde fans persoonlijk benaderd en gecompenseerd.

Supporters van NAC meldden zich zondag in Breda om gezamenlijk naar de uitwedstrijd in Deventer af te reizen, een rit van 152 kilometer heen, maar zagen tot hun verbijstering dat de bus vol schimmel zat. Op social media doken direct filmpjes op van de onsmakelijke toestanden in het vervoersmiddel. De fans weigerden om de bus in te stappen, waarna NAC vervangend vervoer inschakelde.

De vervangende bus liet echter lang op zich wachten. De aftrap van de wedstrijd werd met een kwartier uitgesteld, maar de supporters arriveerden alsnog twintig minuten te laat in De Adelaarshorst. Tot overmaat van ramp zagen zij hoe NAC het Keuken Kampioen Divisie-duel met 1-0 verloor door een doelpunt van Jeroen Veldmate.

NAC laat in een officiële reactie weten de gang van zaken ernstig te betreuren. 'NAC vindt dit onacceptabel. Onze club is een club voor iedereen en de club is eindverantwoordelijk voor deze bussen. Inmiddels heeft NAC alle betrokken supporters persoonlijk benaderd. NAC gaat deze supporters compenseren met een kaart voor een uitwedstrijd naar keuze in de reguliere competitie.'

