Feyenoord krijgt te maken met ziekmelding in aanloop naar bekerduel

Feyenoord en Fortuna Sittard spelen dinsdagavond het restant van hun vorige week gestaakte bekerduel en Sam Larsson zal dan niet van de partij zijn. De aanvaller stond vorige week, toen het duel na 63 minuten bij een 1-1 stand werd gestaakt vanwege dichte mist, nog wel op het veld, maar is inmiddels ziek afgehaakt.

Aangezien de twee ploegen volgens de regels van de KNVB met dezelfde elf spelers aan moeten treden die op het moment van stillegging op het veld stonden, wordt het ‘geval Larsson’ momenteel bekeken in Zeist. De Zweed is inmiddels door zijn club ziekgemeld en een sportarts van de voetbalbond zal beoordelen of Larsson inderdaad niet in staat is om de wedstrijd te spelen.

Luis Sinisterra wordt naar verwachting de vervanger van Larsson. De Colombiaan staat normaal gesproken in de basis, maar ontbrak vorige week in de wedstrijd tegen Fortuna vanwege een blessure. Naast het uitvallen van Larsson was er ook goed nieuws voor Feyenoord: Edgar Ié maakt dinsdagavond rentree op de bank.

De verdediger is weer hersteld vanwege een hamstringblessure en doordat clubs wel andere wisselspelers aan mogen wijzen, hoeft de KNVB hier niet apart toestemming voor te geven. Aanwinst Robert Bozenik is overigens nog niet speelgerechtigd voor het duel met Fortuna, dat met dezelfde selectie als vorige week aantreedt. Het tweede deel van de wedstrijd zal dinsdagavond om 20.00 van start gaan in Limburg.