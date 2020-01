KNVB wijst Björn Kuipers aan voor kraker in Johan Cruijff ArenA

Ajax en PSV nemen het zondag tegen elkaar op in de Johan Cruijff ArenA en deze kraker zal onder leiding staan van scheidsrechter Björn Kuipers, zo maakt de KNVB dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. Het eerste fluitsignaal in het onderkomen van de Amsterdammers zal om 16.45 uur klinken.

Kuipers wordt ondersteund door zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Richard Martens zal de functie van vierde official op zich nemen, terwijl Bas Nijhuis als videoscheidsrechter aan de wedstrijd verbonden is. Koploper Ajax heeft momenteel elf punten meer dan PSV, dat de vijfde plek bezet.

Nummer twee AZ treft vrijdagavond RKC Waalwijk en dat duel zal in goede banen geleid worden door Serdar Gözübüyük. Voor nummer drie Feyenoord staat er zaterdagavond een thuiswedstrijd tegen FC Emmen op het programma en die wedstrijd staat onder leiding van Edwin van de Graaf. Voor Ingmar Oostrom wordt het overigens een bijzonder weekend: de dertigjarige arbiter maakt zondag tijdens het duel tussen Fortuna Sittard en sc Heerenveen zijn debuut in de Eredivisie.

