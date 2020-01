Excelsior neemt per direct afscheid van Ricardo Moniz

Excelsior heeft de samenwerking met trainer Ricardo Moniz per direct beëindigd. De clubleiding zet hem op straat naar aanleiding van de tegenvallende resultaten dit seizoen. Excelsior is momenteel terug te vinden op de achtste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Het besluit komt een dag na de 2-1 nederlaag op bezoek bij Jong PSV. Excelsior hoopt op korte termijn een nieuwe trainer aan te stellen.

Excelsior heeft vooralsnog geen uitzicht op promotie naar de Eredivisie en om die reden wordt Moniz de laan uitgestuurd. “Een vervelende beslissing, maar de club is van mening dat er iets anders nodig is om het tij te keren”, aldus Excelsior in een statement op de clubwebsite. “De club heeft besloten een einde aan de samenwerking te maken vanwege de tegenvallende resultaten en de grote achterstand op een directe promotie plek. Daarom willen wij ons nu focussen op het bereiken van de play-offs.”

Moniz wist met Excelsior na de winterstop geen wedstrijd te winnen. Van de laatste vijf duels gingen er drie verloren en eindigde twee wedstrijden in een gelijkspel. Maandagavond bleek Jong PSV met 2-1 te sterk. Moniz stond sinds april 2019 aan het roer bij Excelsior, waar hij het stokje overnam van de opgestapte Adrie Poldervaart. De Kralingers degradeerden onder zijn leiding naar de Keuken Kampioen Divisie. “We willen Ricardo bedanken voor zijn passie, gedrevenheid en inzet.”