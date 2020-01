PSV geeft update over afwezigheid Steven Bergwijn en Gastón Pereiro

PSV heeft Steven Bergwijn toestemming gegeven om naar Engeland af te reizen om zijn transfer naar Tottenham Hotspur af te ronden. De Oranje-international traint dinsdag niet mee met de selectie van Ernest Faber en dat geldt ook voor Gastón Pereiro. Hij blijft buiten de groep in afwachting van het afronden van een transfer, zo meldt PSV. Hij staat voor een transfer naar Cagliari.

Algemeen directeur Toon Gerbrands heeft tegenover het ANP bevestigd dat er een principe-akkoord is bereikt met Tottenham Hotspur over de transfersom van Bergwijn. De 22-jarige aanvaller verkast naar verluidt voor een bedrag van dertig miljoen euro naar de Premier League. Via bonussen kan de vergoeding met nog eens twee miljoen euro oplopen. Bergwijn rondt naar verwachting dinsdag zijn transfer af.

Pereiro staat net als Bergwijn voor een vertrek bij PSV. Zaakwaarnemer Paco Casal arriveert volgens transferexpert Gianluca Di Marzio dinsdag in Italië om de overgang van de middenvelder naar Cagliari af te ronden. Pereiro is niet van plan om zijn aflopende contract bij PSV te verlengen, waardoor een tussentijds vertrek uit Eindhoven de beste oplossing lijkt te zijn voor alle betrokken partijen.

PSV had in een eerder stadium al aangegeven dat Pereiro tot 1 februari, als de winterse transfermarkt sluit, niet in actie zou komen. Naar verluidt houden de Eindhovenaren enkele miljoenen over aan de verkoop van de middenvelder uit Uruguay. Pereiro kwam in 2015 voor een bedrag van 6,5 miljoen euro over van Nacional. Recente links aan FC Cincinnati en Aston Villa leverden geen transfer op naar een van deze clubs.