Grote onenigheid over minuut stilte voor Kobe Bryant bij AC Milan - Torino

AC Milan wil dinsdagavond rondom de bekerwedstrijd tegen Torino een ode brengen aan de overleden basketballegende Kobe Bryant. De Milanese grootmacht is van plan om voorafgaand aan het kwartfinaleduel een minuut stilte te houden in het San Siro. Daarnaast zullen de spelers rouwbanden dragen. De Lega Serie A, de organisator van de Italiaanse hoogste voetbaldivisie, is tegen de wens van Milan om Bryant te eren, zo weet Sky Italia te melden.

Milan is naar verluidt echter niet van zins om de voorgenomen plannen op het laatste moment nog af te blazen. Het is nog niet duidelijk of de Lega Serie A deze dinsdag alsnog met een verbod op de proppen komt. De bekerontmoeting in het San Siro begint dinsdagavond om 20.45 uur. Bryant kwam afgelopen zondag op slechts 41-jarige leeftijd om het leven bij een helikopterongeluk in de Amerikaanse staat Californië. Zijn dertienjarige dochter Gianna overleefde de crash ook niet.

We have no words to express how shocked we are to hear of the tragic passing of one of the greatest sportsmen of all time and Rossonero fan, Kobe Bryant. All our thoughts are with the families of those affected by this tragic accident. You will forever be missed, Kobe ?????? pic.twitter.com/FOd365chEL