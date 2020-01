‘Feyenoord was zonder meer aantrekkelijker geweest voor Kokorin’

Aleksandr Kokorin stond deze transferperiode enige tijd op het lijstje van Feyenoord. Trainer Dick Advocaat zag de komst van de 28-jarige aanvaller wel zitten. De coach van de Rotterdammers werkte bij Zenit Sint-Petersburg al samen met hem en kende de spits dus goed. Kokorin maakte echter niet de overstap naar Feyenoord, maar speelt nu op huurbasis voor PFC Sochi.

Andriy Voronin, die in het verleden bij Dinamo Moskou samenspeelde met Kokorin, vindt het jammer dat zijn voormalige ploeggenoot nu niet het shirt van Feyenoord draagt. "Als Advocaat inderdaad een specifiek aanbod in gedachten had, dan was dat een ideale optie geweest voor Kokorin", verklaart Voronin in een interview met het Russische medium Sport-Express. "Ga naar Nederland om daar helemaal opnieuw te beginnen. Een goede competitie waar altijd veel scouts op de tribune zitten."

"Van daaruit is er altijd de mogelijkheid om naar Spanje, Engeland of Italië te verhuizen", vervolgt Voronin zijn relaas. "Feyenoord was zonder meer een aantrekkelijkere optie geweest dan Sochi. Daarnaast vind ik Zenit momenteel niet heel veel sterker dan Feyenoord. Want hoe hebben zij het eraf gebracht in de groepsfase van de Champions League?" Zenit eindigde op de laatste plaats in Groep G en komt derhalve niet meer in actie in Europees verband. Voronin hoopt dat Kokorin nog steeds snel richting West-Europa vertrekt. "Als Advocaat hem wil hebben, dan moet hij niet tot de zomer wachten, maar gelijk actie ondernemen. Ik woon bij hem in de buurt en kan helpen waar mogelijk."

Advocaat toonde zich vorige week teleurgesteld over het feit dat Kokorin niet langer een optie is voor Feyenoord. "Het is jammer dat Kokorin voor Sochi heeft gekozen en niet voor ons", werd Advocaat geciteerd door Sport Express. "Ik had graag met hem samengewerkt, maar ik begrijp hem ook wel. Sochi is een mooie stad, er is minder druk bij de club en die jongen blijft in een bekende omgeving." Kokorin beschikt bij Zenit over een aflopend contract en kan komende zomer transfervrij vertrekken.

Ondanks dat Kokorin niet naar Feyenoord kwam, versterkten de Rotterdammers zich maandag met een spits. Robert Bozenik is overgenomen van MSK Zilina en de Slowaakse spits zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2024 in De Kuip. Hij moet de concurrentiestrijd met Nicolai Jörgensen aangaan.