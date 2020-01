VVV-Venlo ziet met Elia Soriano wederom speler na halfjaar vertrekken

VVV-Venlo maakt dinsdagochtend opnieuw melding van het vertrek van een speler. Elia Soriano vervolgt zijn loopbaan namelijk per direct bij Hapoel Ra’annana, momenteel de hekkensluiter in de Israëlische competitie. De dertigjarige aanvaller uit Duitsland, die tevens over een Italiaans paspoort beschikt, had bij VVV nog een contract tot aankomende zomer, met de optie om de samenwerking met een seizoen te verlengen.

Soriano kwam afgelopen zomer over van het Poolse Korona Kielce, als opvolger van de naar Al Ittihad Kalba vertrokken Peniël Mlapa. De ervaren spits, met een verleden bij onder meer Karlsruhe SC en Stuttgarter Kickers, kwam in een halfjaar in Venlo tot twee doelpunten in zeventien wedstrijden. "Elia, dank voor alles wat je voor VVV-Venlo hebt betekend. Gefeliciteerd met deze mooie stap en veel succes in Israël!", schrijft VVV in een dankwoord op de clubsite.

VVV ziet met Eliano voor de tweede keer in deze transferperiode een speler richting Israël vertrekken. De Limburgse club maakte maandag wereldkundig dat Samuel Scheimann voortaan het shirt van Hapoel Ironi Kiryat Shmona draagt. Ook de linksback was pas een halfjaar in dienst van VVV. Scheimann had net als Soriano een contract tot het einde van het seizoen in Venlo.