Bartomeu belooft nieuwe spits bij Barcelona en bevestigt interesse

Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu heeft de supporters de komst van een nieuwe aanvaller beloofd. Hij bevestigt dat Valencia-spits Rodrigo Moreno in beeld is bij de Catalanen. Barça kan een aanvallende impuls goed gebruiken, daar Luis Suárez door een knieblessure dit seizoen niet meer in actie kan komen en de spoeling in de voorhoede dun is.

Suárez sukkelde al langer met problemen aan zijn knie, waarop besloten werd om tot een operatie over te gaan. De Uruguayaan richt zich op volgend seizoen. Naar verluidt zou Barcelona al in onderhandeling zijn over de ex-spits van onder meer Real Madrid en Benfica. “We praten niet over spelers van andere clubs, maar zijn naam ligt op tafel”, zo wordt Bartomeu geciteerd door Marca.

“De vervanger voor Suárez gaat er komen. Ik weet niet of het een speler van Barcelona B of van buiten de club gaat worden. Er zijn veel goede spelers”, aldus Bartomeu. De voorzitter maakt zich geen zorgen nadat afgelopen weekend met 2-0 werd verloren van Valencia. Hij roept de achterban op tot kalmte. “Ik maak me geen zorgen, we werken hard en doen ons best. We zijn nog op alle fronten actief.”

Real Madrid won zondagavond met 0-1 van Real Valladolid en is de nieuwe koploper in LaLiga. Desondanks heeft de voorzitter alle vertrouwen in een goede afloop. “We spelen overal nog voor, de competitie, Copa del Rey en Champions League. We hebben een nieuwe coach en hebben vertrouwen in wat hij doet”, zo besluit Bartomeu.