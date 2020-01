Joe Hart met grond gelijk gemaakt na ontboezeming bij Lineker en Shearer

Joe Hart wil Burnley wegens gebrek aan speeltijd verlaten. De 32-jarige doelman liet dat duidelijk merken in zijn rol als analist bij het FA Cup-duel tussen Shrewsbury Town en Liverpool (2-2) van zondagmiddag. Hart moet Nick Pope voor zich dulden en komt derhalve maar mondjesmaat aan spelen toe op Turf Moor. De ervaren sluitpost kreeg de nodige kritiek te verwerken voor zijn openlijke vertrekwens.

Hart werd bij de BBC gevraagd naar zijn status als reservekeeper. "Het is verschrikkelijk, maar je moet er maar mee om zien te gaan. Voetbal is je namelijk niets verschuldigd", was het antwoord van de ex-keeper van Manchester City. "Op weg hierheen sprak ik erover met Alan Shearer, dat was erg aangenaam. Maar als je vervolgens iets niet kan doen wat je heel graag wil, dan is dat enorm frustrerend. Adrián speelt bij Liverpool als reservedoelman misschien wel zestig wedstrijden, dat is heel iets anders."

Shearer, ook als analist aanwezig bij het bekerduel van Liverpool, stelde Hart vervolgens een duidelijke vraag. "Je wil dus vertrekken om ergens anders aan spelen toe te komen?" Het antwoord van de bankzitter van Burnley liet aan duidelijkheid niets te wensen over. "Zeker weten." Presentator Gary Lineker mengde zich ook in de discussie. "En je contract loopt na dit seizoen toch af?" Om vervolgens al klappend naar het publiek te roepen: "Hij is beschikbaar, mensen. Je hebt het hier als eerste gehoord." Hart begeeft zich inderdaad in de laatste fase van zijn contract bij the Clarets.

Hart werd vervolgens op de sociale media hard aangepakt door verontwaardigde televisiekijkers. "Joe Hart smeekt bij de BBC om een nieuwe club", was de cynische reactie van een kijker. Een andere voetballiefhebber was ook niet mild voor de routinier. "Joe Hart die nog steeds denkt dat hij een goede doelman is, hou alsjeblieft je mond." Hart werd onlangs gelinkt aan AC Milan en Aston Villa, maar een deal met een van deze clubs kwam niet van de grond. Hij zou daarnaast gesprekken hebben gevoerd met Minnesota United uit de Major League Soccer.