‘Feyenoord identificeert oude bekende Eredivisie als alternatief Özyakup’

Feyenoord is nog niet klaar op de transfermarkt, zo weet De Telegraaf dinsdagochtend te melden. Technisch directeur Frank Arnesen zou namelijk het binnenhalen van Lewis Baker op huurbasis serieus onderzoeken. De 24-jarige middenvelder is eigendom van Chelsea, al is speeltijd in Londen een utopie. De Engelsman wordt aangemerkt als alternatief van Oguzhan Özyakup, mocht een deal met laatstgenoemde niet doorgaan.

Baker werd door Chelsea aan het begin van het seizoen door Chelsea op huurbasis richting Fortuna Düsseldorf gestuurd. Eerder deze maand kwam er echter een einde aan de verhuurperiode. Baker begon nog als basisspeler aan deze jaargang, maar vanaf oktober kwam hij nauwelijks nog aan spelen toe. In de laatste paar wedstrijden zat de aan Feyenoord gelinkte middenvelder niet eens bij de wedstrijdselectie.

De door Chelsea opgeleide middenvelder is geen onbekende in de Eredivisie, want Baker speelde tussen 2015 en 2017 op huurbasis voor Vitesse. Hij verliet Arnhem met 20 doelpunten en 11 assists in 73 wedstrijden. Aan het einde van zijn tijd in Nederland veroverde Baker met Vitesse de TOTO KNVB Beker. Chelsea leende hem de laatste jaren ook uit aan onder meer Reading, Middlesbrough en Sheffield Wednesday.

Özyakup vertrekt volgens Voetbal International zo goed als zeker als huurling naar Feyenoord, al zijn nog niet alle details in de huurovereenkomst met Besiktas afgerond. "We bekijken uiteraard of er iets mogelijk is”, zei de technisch directeur van de Rotterdammers maandag. "Maar het is een kwestie van financiën. Kopen is sowieso uitgesloten. Als er nog iets zou komen, dan is het een huurspeler." Eerder op maandag werd aanvaller Robert Bozenik definitief overgenomen van MSK Zilina.