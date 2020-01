Toptransfer aanstaande voor Islam Slimani

Stade Rennes neemt Steven Nzonzi over van AS Roma. De middenvelder werd ook nadrukkelijk gevolgd door Olympique Lyon, Aston Villa en West Ham United. (Diverse Franse media)

Tottenham Hotspur heeft navraag gedaan bij Valencia over Geoffrey Kondogbia. Eigenaar Peter Lim is echter niet van plan om de middenvelder tussentijds te verkopen. (Sky Sports)

De aanvaller wordt door Leicester City dit seizoen verhuurd aan AS Monaco.

Everton wil dertig miljoen euro neerleggen voor √Čverton Soares. De strikte regels omtrent Financial Fair Play bemoeilijken echter het binnenhalen van de aanvaller van Gremio de Porto Alegre. (Globoesporte)