Transfersoap van Gastón Pereiro lijkt ‘verrassende’ ontknoping te kennen

Steven Bergwijn is niet de enige aanvaller die PSV kan verlaten in de laatste dagen van de transfermarkt. De Eindhovenaren willen afscheid nemen van Gastón Pereiro en volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio ligt een 'verrassende' transfer in het verschiet. Cagliari, de huidige nummer zes van de Serie A, voert serieuze gesprekken met PSV.

De onderhandelingen zouden zo goed verlopen, dat de zaakwaarnemer van Pereiro dinsdag in Italië wordt verwacht om de laatste puntjes op de i te zetten. De 24-jarige Pereiro beschikt over een aflopend contract bij PSV en is niet van zins om bij te tekenen. Hij kwam dit seizoen slechts viermaal in actie in de Eredivisie en scoorde tweemaal. Dit kalenderjaar behoorde hij geen enkele keer tot de wedstrijdselectie; Pereiro traint mee met Jong PSV.

PSV wil Pereiro tot het einde van de transfermarkt niet inzetten. Het leek erop dat de club er niet in zou slagen om de aanvaller van de hand te doen, want vorige week maandag werd duidelijk dat hij een overstap naar FC Cincinnati weigerde. Ondanks een akkoord tussen beide clubs werd geen overeenstemming bereikt tussen de werkgever van Ron Jans uit de MLS en Pereiro zelf.

Onlangs bracht Pereiro in Uruguayaanse media naar buiten dat hij in onderhandeling is met Aston Villa, maar nu lijkt hij dus op weg naar Italië. Het is goed nieuws voor PSV, dat een transfervrij vertrek weet af te wenden. PSV telde in de zomer van 2015 6,5 miljoen neer om Pereiro over te nemen van het Uruguayaanse Nacional. Het is onduidelijk hoeveel Cagliari gaat betalen voor zijn diensten. In totaal was Pereiro goed voor 118 optredens in de Eredivisie, waarin hij 44 keer doel trof.