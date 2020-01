Johan Derksen raadt ‘beste back van de Eredivisie’ aan bij PSV

PSV is nog steeds bezig met versterkingen voor de linksbackpositie. Ricardo Rodríguez leek wel oren te hebben naar een overgang richting Eindhoven, maar de vleugelverdediger van AC Milan lijkt nu een voorkeur te hebben voor Fenerbahçe. Patrick van Aanholt is ook in beeld, maar een eerste bod van PSV is afgewezen door Crystal Palace, zo weet Wilfred Genee maandagavond te melden in Veronica Inside.

Zelf staat Van Aanholt, mede vanwege zijn gezinsleven, wel open voor een rentree in Nederland. Genee meldde verder dat de redactie van de voetbaltalkshow kort voor de uitzending van maandagavond contact had met de linksback van the Eagles over de interesse van PSV. Naar verluidt hebben de Eindhovenaren een eerste bod van vijf miljoen euro neergelegd, terwijl Crystal Palace volgens Voetbal International tussen de zeven en tien miljoen euro wil overhouden aan een eventuele verkoop van de Nederlander. De linksback, met een contract tot medio 2021 op Selhurst Park, is momenteel herstellende van een hamstringblessure.

Johan Derksen is van mening dat PSV niet aan Van Aanholt moet beginnen. De analist schuift Owen Wijndal naar voren als ideale kandidaat voor de plek aan de linkerkant van de verdediging. "Ik zou die jongen (Wijndal, red.) van AZ nemen, om in een keer uit de brand te zijn. Dat vind ik op het ogenblik de beste back van Nederland. Als PSV iets wil, dan moeten ze het geld gebruiken van de speler die ze voor een vermogen verkopen (Steven Bergwijn, red.)."

Derksen vindt Wijndal echt iemand die jarenlang van waarde kan zijn voor PSV. "Dat is echt een versterking voor de komende tien jaar." De eveneens aan PSV gelinkte Thomas Ouwejan kan bij een vertrek van Wijndal een nieuwe rol gaan vervullen binnen de AZ-selectie. "AZ kan Ouwejan dan opstellen, want die hebben ze nog achter de hand." Wijndal beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij AZ, met onder meer enkele sterke optredens in de groepsfase van de Europa League.