Klopp bedrijft ‘egoïsme van de bovenste plank’: ‘Hij is echt een schande’

Liverpool speelde zondag met 2-2 gelijk tegen Shrewsbury Town in de vierde ronde van de FA Cup, waardoor er een replay zal plaatsvinden op 4 februari. Manager Jürgen Klopp zal die dag louter jeugdspelers inzetten, terwijl de Duitser het coachen overlaat aan jeugdtrainer Neil Critchley. De beslissing van Klopp stuit op veel onbegrip, niet in de laatste plaats bij Andy Holt, voorzitter van Accrington Stanley.

"Klopp is echt een schande", foetert Holt op Twitter. "Ik snap werkelijk niet waarom topclubs en topspelers zich niet openlijk solidair verklaren met clubs en spelers die op een lager niveau acteren. Dit is echt egoïsme van de bovenste plank." De FA Cup staat duidelijk in hoog aanzien bij Holt. "Ik zou mijzelf uit bed sloeren voor een replay. Zo hoort het gewoon. Het zou me niets schelen als ik heel erg moe was. Ik zou iets terug geven in plaats van alleen maar aan mezelf denken."

Holt gaat verder met zijn tirade over Klopp. "Jürgen, je maakt jezelf echt belachelijk. Daarnaast ben je bezig met het bedoezelen van je reputatie." De keuzeheer van the Reds krijgt terloops advies mee van de preses van Accrington Stanley. "Denk goed na over je volgende beslissing. Je vermoordt op deze manier de FA Cup, terwijl de EFL Cup ook al onder grote druk staat. Het voetbal in Engeland gaat op deze manier ten onder."

Tussen 2 en 16 februari is er een winterstop in de Premier League, waardoor Liverpool niet in actie komt. Klopp wil dan ook niet zijn beste spelers inzetten in deze periode, waardoor Shrewsbury op 4 februari te maken krijgt met een jeugdteam. "Ik heb de jongens twee weken geleden al gezegd dat we een winterstop zullen hebben en dat betekent dat wij er niet zullen zijn”, wordt Klopp geciteerd door de BBC. "Je kan niet met ons omgaan alsof het niemand iets kan schelen. Ik weet dat dat geen populaire mening is, maar dit is de manier waarop ik het zie. De Premier League heeft ons gevraagd om de winterstop te respecteren en dat is wat we zullen doen." Mocht Liverpool in de replay van Shrewsbury winnen, dan volgt in de achtste finale een duel met Chelsea.

Volledige loting achtste finale FA Cup

Sheffield Wednesday - Manchester City

Reading/Cardiff City - Sheffield United

Chelsea - Shrewsbury Town/Liverpool

West Bromwich Albion - Newcastle United/Oxford United

Leicester City - Coventry City/Birmingham City

Northampton Town/Derby County - Manchester United

Southampton/Tottenham Hotspur - Norwich City

Portsmouth - Bournemouth/Arsenal