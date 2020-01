Barcelona zet vol in op nieuwe spits: Murthy én Mendes in Catalonië

>Rodrigo Moreno moet de spits worden waar Barcelona de laatste weken naar op zoek is. Spaanse media verzekeren maandagavond massaal dat Anil Murthy, voorzitter van Valencia, en zaakwaarnemer Jorge Mendes maandag in Barcelona met de regerends landskampioen van Spanje in gesprek zijn. De verwachting is dat de betrokken partijen de onderhandelingen over de aanvaller, die in maart 29 jaar wordt, zullen vervolgen.

De clubleiding van Valencia heeft al diverse biedingen van Barcelona afgeslagen. Zo stelde de Catalaanse club voor om Moussa Wagué en Abel Ruiz, twee voetballers die niet in de plannen van Quique Setién voorkomen, als wisselgeld in de deal te betrekken. Daar ging Valencia niet mee akkoord en ook het huurvoorstel kon de goedkeuring van los Che niet wegdragen. Barcelona wilde geen verplichte optie tot koop maar hooguit een ‘boeteclausule’ als men komende zomer niet tot koop zou ocergaan.

Valencia hanteert een vraagprijs van zestig miljoen euro voor Rodrigo en dat is een bedrag wat Barcelona zich niet kan permitteren. Murthy en Mendes hopen vandaag en morgen duidelijkheid te verkrijgen over de financiële mogelijkheden die Barcelona de Oost-Spaanse club én de speler kan bieden, zo klinkt het. Marca stelt echter dat de voorzitter van Valencia vanavond al is teruggekeerd, maar dat de aanwezigheid van Mendes inhoudt dat de onderhandelingen een cruciale fase zijn ingegaan.

Het is de tweede keer dat Valencia in de slotfase van een transferperiode probeert om Rodrigo van de hand te doen. Vorig jaar zomer kwam eigenaar Peter Lim tot een mondeling akkoord met algemeen directeur Miguel Ángel Gil van Atlético Madrid. Rodrigo onderging zelfs een medische keuring in Madrid en hoefde niet meer mee te trainen bij Valencia, tot verrassing van toenmalig trainer Marcelino. De transfer ging uiteindelijk niet door omdat men er niet in slaagde om Ángel Correa voor vijftig milljoen euro aan AC Milan te verkopen.

Met het eventuele aantrekken van Rodrigo speelt Barcelona in op het blessureleed van Luis Suárez, die zo goed als zeker de rest van het seizoen niet meer in actie zal komen. Een jaar geleden koos Barcelona ervoor om de veelzijdige Kevin-Prince Boateng van Sassuolo te huren, maar de samenwerking was niet wat beide partijen ervan verwacht hadden. Om die reden wil Barcelona deze week per se een echte spits aantrekken, een voetballer die niet misstaat in de basis. Rodrigo is bij Valencia ook veel gebruikt als buitenspeler, waardoor zijn moyenne niet per se tot de verbeelding spreekt: 55 goals in 207 officiële duels.