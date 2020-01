'Hij heeft denk ik wel tien keer geroepen: 'Haal die Eiting eruit'

Carel Eiting heeft de knieproblemen helemaal van zich afgeschud en aast op een vaste plaats op het middenveld van Ajax. De jonge middenvelder had vorige week een basisplaats in het bekerduel met Spakenburg (7-0), terwijl hij zondag tegen FC Groningen (2-1 nederlaag) als invaller het veld betrad. Eiting voelt zich beter dan ooit en is klaar voor de topper tegen PSV van aanstaande zondag.

Eiting baalt echter wel van de nederlaag tegen Groningen. "Maar verder voel ik me goed, ik ben blij dat ik weer speel want daar heb ik keihard voor gewerkt", zegt de Ajacied in een interview op de clubsite. "Dit is waar ik het allemaal voor doe, op dit niveau wil ik het laten zien. Hoe meer wedstrijden ik krijg, hoe beter ik ga spelen." Eiting viel in Groningen na een uur spelen in en zijn entree leek Ajax meer rust te geven. "Ja, dat vond ik ook." De voor Groningen trefzekere Kaj Sierhuis was minder blij met de invalbeurt van Eiting. "Kaj heeft denk ik wel tien keer geroepen: 'Haal die Eiting eruit."

Lisandro Martínez blikt vooruit op PSV: 'Verschil is er, maar maakt niks uit'

De bekerclash tegen Spakenburg leverde Eiting betere herinneringen. Het was zijn eerste optreden in de hoofdmacht van Ajax na een periode vol blessureleed. De middenvelder was onder de indruk van het spelen in de Johan Cruijff ArenA. "Het was echt geweldig, echt heel leuk. Er waren tien a vijftien mensen speciaal voor mij aanwezig, dat was heel bijzonder." Eiting noemt het spelen in het onderkomen van Ajax een ‘eer'’. "Ik denk dat dat voor niemand ooit gaat wennen. Je went er natuurlijk wel op een bepaalde manier aan, maar het zal nooit normaal voelen."

De focus ligt vanaf nu helemaal op het bezoek van PSV aan de hoofdstad, dus ook voor Eiting. Het zegt hem niet zoveel dat er behoorlijk veel onrust is bij de opponent uit Eindhoven. "Ik probeer het helemaal los te houden van de moeilijke fase die PSV heeft of de nederlaag die Ajax net heeft geleden. Wij focussen ons volledig op het team, wat we als team beter kunnen doen." Eiting, die hoopt op een basisplek tegen PSV, weet dat Ajax een pittige periode tegemoet gaat. "Ik denk dat het heel belangrijk is om de komende twee maanden echt top te zijn, al moeten we natuurlijk altijd top zijn."