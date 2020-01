Massale verbazing om tweets van Ronaldo en Figo over Kobe Bryant

Op sociale media is maandag met verbazing gereageerd op de boodschap die Cristiano Ronaldo en Luis Figo publiceerden na het overlijden van Kobe Bryant en zijn dertienjarige dochter Gianna. De landgenoten reageerden met een identieke tweet op het tragische helikopterongeval in Californië. Ronaldo plaatste zijn boodschap drie uur voordat Figo dat deed.

De woede richt zich met name op Figo, daar Ronaldo zijn boodschap eerder op de zondagavond publiceerde. Gebruikers van sociale media speculeren dat de Portugezen wellicht hetzelfde managementbureau gebruiken voor het bijhouden van hun sociale media, maar volgens de London Evening Standard is daar geen sprake van. De krant voegt eraan toe dat Ronaldo de boodschap zelf heeft getwitterd.

Copy and paste... feelings of lies ???? pic.twitter.com/fX2y0q9J7r — CRUYFFISMO (@1899Gallego) January 27, 2020

"Zo verdrietig om het hartverscheurende nieuws te horen over de dood van Kobe en zijn dochter Gianna", zo tweette Ronaldo in het Engels. "Kobe was een ware legende en een inspiratie voor velen. Ik condoleer zijn familie, vrienden en de families van iedereen die zijn leven verloor bij de crash. R.I.P. legende." Ronaldo voegde een foto van Bryant toe aan zijn tweet. Figo plaatste dezelfde boodschap, maar met een foto van hemzelf en de basketballegende.

Op de tweet van Figo wordt massaal negatief gereageerd, met verwijzingen naar de eerdere tweet van Ronaldo. "Kopiëren en plakken... onoprechte gevoelens", tweet iemand. "Dit is buitengewoon respectloos", voegt een ander toe. "Als je niet genoeg om Kobe geeft om dertig seconden van je tijd vrij te maken om een oprecht bericht te typen, schrijf dan gewoon niets." De London Evening Standard heeft contact opgenomen met vertegenwoordigers van Ronaldo en Figo, maar nog geen reactie ontvangen.