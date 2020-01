FC Emmen haalt Turks international een jaar na dato alsnog binnen

FC Emmen slaat deze transferperiode voor de derde keer toe. De Drentse club huurt Kerim Frei van Istanbul Basaksehir voor de rest van dit seizoen en heeft tevens een optie tot koop op de vijfvoudig Turks A-international bedongen, zo maakt de Eredivisionist maandagavond bekend.

Frei, een Turks-Zwitserse vleugelspits, speelde in de jeugd van FC St. Gallen en Grasshoppers alvorens hij in 2011 de overstap maakte naar Fulham in de Premier League. Daarna speelde de 26-jarige aanvaller achtereenvolgens voor Cardiff City, Besiktas, Birmingham City en Istanbul Basaksehir.

Vorig seizoen werd hij door zijn Turkse werkgever in de winter voor een half jaar verhuurd aan Maccabi Haifa in Israël. “Vorig jaar hebben we ook geprobeerd om Kerim op te halen in de winter, maar dat is toen niet gelukt”, licht voorzitter Ronald Lubbers op de clubsite toe. “Door de transfer van Luciano Slagveer hadden we nog wel een vervanger nodig.”

“Deze keer zijn we er wel in geslaagd om Kerim te huren, waarbij we ook een koopoptie hebben bedongen. We bedanken Basaksehir voor het meewerken bij deze constructie”, benadrukt Lubbers. FC Emmen voegde eerder Hilal Ben Moussa transfervrij aan de selectie van Dick Lukkien toe en huurde Luka Adzic van Anderlecht.