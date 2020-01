L'Équipe: Amin Younes als wisselgeld bij transfer van 20 miljoen euro

De wegen van Amin Younes en Napoli lijken te gaan scheiden. L'Équipe meldt maandagavond dat Napoli en FSV Mainz 05 aan de onderhandelingstafel hebben plaatsgenomen inzake een winterse transfer van Jean-Philippe Mateta en dat de ex-speler van onder meer Ajax als ‘wisselgeld’ zal worden inbegrepen om de transfersom omlaag te halen.

Volgens de laatste berichten gaat Napoli op dit moment tot twintig miljoen euro én de diensten van Younes. De Duitser geniet al enige tijd interesse uit zijn vaderland, daar zijn sportieve situatie in Napels weinig hoopgevend is. Eerder toonde Werder Bremen belangstelling voor de Duits international. Younes, 26 jaar, kwam dit seizoen niet verder dan 143 speelminuten in de Serie A en een invalbeurt van 5 minuten in de Champions League. De komst van Gennaro Gattuso als trainer heeft de situatie niet veranderd.

Directeur Rouven Schröder gaf eerder deze maand te kennen dat men geen medewerking zou verlenen aan een winters vertrek van Mateta, maar de inmenging van Younes in een eventuele overeenkomst maakt het tóch interessant voor de Bundesliga-club. Het is onduidelijk of het voorstel van Napoli aan de financiële verwachtingen van Mainz voldoet. De Italianen vroegen eerder tien miljoen euro voor de verkoop van Younes, die nog tot medio 2023 op de loonlijst staat.

Mateta, 22 jaar, maakte medio 2018 de overstap van Olympique Lyon naar Mainz en was in zijn eerste seizoen direct goed voor veertien treffers in de Bundesliga. Een meniscusblessure, eind juli, hield de aanvaller liefst vier maanden aan de kant. De Fransman maakte vorige maand zijn rentree en staat inmiddels op twee goals in vijf duels. Gattuso wil een nieuwe spits bij Napoli omdat hij naar verluidt niet tevreden is over Fernando Llorente.