Hertha breekt clubrecord na miljoenenakkoord met Olympique Lyon

Lucas Tousart vervolgt zijn loopbaan vanaf komend seizoen in de Bundesliga. Olympique Lyon en Hertha BSC maken maandagavond bekend dat de middenvelder voor een bedrag van 25 miljoen euro naar de Bundesliga-club is getransfereerd. De 22-jarige Fransman zal het restant van dit seizoen op huurbasis in Lyon afmaken.

De transfer van Tousart komt niet als een verrassing. De middenvelder werd al enige weken aan de ambitieuze club uit Berlijn gelinkt. Tousart kwam als achttienjarige bij Olympique Lyon, na enkele jaren bij Rodez en Valenciennes te hebben gezeten. Bij de laatste club kwam hij tot achttien optredens in het Franse profvoetbal.

Tousart maakte in december 2015 zijn debuut voor Olympique Lyon en scoorde twee maanden later, in het Europa League-duel met AZ (4-1), voor het eerst. In totaal was de Frans jeugdinternational tot dusver goed voor 115 wedstrijden in alle competities, waarvan 30 in Europees verband.

Olympique Lyon was al langer op de hoogte van de vertrekwens van Tousart, maar het zware blessureleed bij Memphis Depay en Jeff Reine-Adélaïde was voor de club een flinke streep door de rekening. Het voorstel om de komende maanden toch nog (tijdelijk) over de middenvelder te kunnen beschikken, werd door alle betrokken partijen als aanvaardbaar beschouwd.

Tousart is vooralsnog de duurste aankoop ooit in de clubgeschiedenis van Hertha, dat de komende jaren onder leiding van investeerder Lars Windhorst hoge ogen wil gaan gooien. Het oude clubrecord stond op naam van Dodi Lukebakio, die voor vijf miljoen euro minder van Watford werd overgenomen. Eerder deze maand versterkte de Berlijnse club zich met Santiago Ascacibar van VfB Stuttgart.