‘Barcelona verkoopt Carles Pérez voor dertien miljoen zonder terugkoopoptie’

Carles Pérez gaat definitief vertrekken bij Barcelona. De Spaanse aanvaller wordt door de Catalanen voor een bedrag van dertien miljoen euro verkocht aan AS Roma. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde journalist Fabrizio Romano heeft Barça geen terugkoopoptie bedongen op de 21-jarige buitenspeler. Pérez reist dinsdag af naar Rome om zijn transfer af te ronden.

AS Roma moest in actie komen op de transfermarkt nadat Nicolò Zaniolo eerder deze maand zwaar geblesseerd raakte. In de wedstrijd tegen Juventus liep hij een zware knieblessure op na een botsing met Matthijs de Ligt. Zaniolo kan dit seizoen niet meer in actie komen en dus zocht Roma naar een vervanger. Pérez werd opgeleid door Barcelona en maakte vorig seizoen zijn debuut in het eerste elftal.

Deze jaargang haalde de inmiddels ontslagen trainer Ernesto Valverde hem bij de A-selectie. Hij kwam tien keer in actie in LaLiga en scoorde eenmaal. Quique Setién, opvolger van Valverde in het Camp Nou, gaf bij zijn aanstelling aan dat hij eigen jeugd meer de kans zou gaan geven. Desondanks geeft hij toestemming om Pérez definitief naar het Stadio Olimpico te laten gaan.

Als Pérez inderdaad vertrekt, wordt hij na Jean-Clair Todibo en Carles Aleñá, verhuurd aan respectievelijk Schalke 04 en Real Betis, de derde speler die Barcelona deze maand verlaat. De koploper van LaLiga is op zijn beurt naar verluidt nog wel bezig met de komst van een vervanger van de geblesseerde Luis Suárez en onder meer Valencia-spits Rodrigo wordt genoemd als optie.