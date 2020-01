Ronaldinho laaiend enthousiast: ‘Hij doet me denken aan Ronaldo’

Gabriel Martinelli maakte vorige week dinsdag veel indruk met zijn solo tegen Chelsea (2-2). De pas achttienjarige aanvaller van Arsenal werd na afloop overladen met complimenten. Ronaldinho, jarenlang een van de uitblinkers bij Barcelona en AC Milan, is ook onder de indruk en heeft hoge verwachtingen van de veelscorende Martinelli.

"Wij als Brazilianen zijn erg opgewonden en razend benieuwd naar zijn toekomst", wordt Ronaldinho geciteerd door de Daily Mirror. "Talent is een ding, maar op achttienjarige leeftijd al zoveel vertrouwen hebben is iets heel anders." Ronaldinho trekt gelijk een gewaagde vergelijking. "Hij doet me denken aan Ronaldo in zijn eerste jaar in Europa. Die scoorde dertig doelpunten (voor PSV, red.) en iedereen dacht toen: Wie is dit Braziliaanse jochie van achttien jaar?

Ontdekker Van Persie en Fàbregas slaat weer toe bij Arsenal: ‘Een legende’

Lees hier ons achtergrondverhaal over Arsenal-aanvaller Gabriel Martinelli Lees artikel

"Ronaldo wilde altijd de bal en ging altijd het duel aan met zijn tegenstanders", vervolgt Ronaldinho zijn betoog over de oud-spits van onder meer PSV en Barcelona. "Hij kende geen enkele angst, tegen welke directe tegenstander of club hij het ook moest opnemen. Die houding zie ik duidelijk terug bij Martinelli." De jonge aanvaller kent een flitsende start bij Arsenal, met 10 doelpunten in zijn eerste 21 wedstrijden voor the Gunners.

Volgens Ronaldinho staat Martinelli nu al op het lijstje van de Braziliaanse bondscoach Tite. "Zijn eerste interland voor Brazilië is aanstaande", voorspelt de voormalige middenvelder annex aanvaller. "Historisch gezien is leeftijd nooit een issue geweest bij de nationale ploeg. Ronaldo was zeventien toen hij debuteerde en Neymar en Gabriel Jesus waren ook nog tieners toen ze hun debuut maakten." Ronaldinho heeft daarom goede hoop voor Martinelli. "Als je de kwaliteiten en het talent hebt, krijg je vanzelf een kans. En het is overduidelijk dat Martinelli over talent beschikt."