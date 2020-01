VVV-Venlo neemt na halfjaar alweer afscheid van Samuel Scheimann

Samuel Scheimann is niet langer speler van VVV-Venlo, zo maakt de Limburgse club maandag wereldkundig. De 32-jarige linksback vertrekt per direct naar Hapoel Ironi Kiryat Shmona uit zijn geboorteland Israël. Scheimann heeft aldaar een contract tot medio 2021 ondertekend. De geroutineerde verdediger was pas een halfjaar in dienst van VVV.

Scheimann beschikte bij VVV over een contract tot het einde van het seizoen. Afgelopen zomer kwam de flankspeler transfervrij over van Beitar Jerusalem. "VVV-Venlo feliciteert Samuel met zijn transfer, dankt hem voor zijn inzet voor de club en wenst hem heel veel succes bij zijn nieuwe club", meldt VVV op de clubsite. De vertrokken Scheimann kwam namens de Limburgers tot acht competitiewedstrijden en een bekerduel.

Hapoel Ironi Kiryat Shmona maakte de komst van Scheimann zondag al bekend via een bericht op Instagram. De kersverse aanwinst van de Israëlische club doorliep de jeugdopleidingen van Feyenoord en NAC Breda en speelde in Nederland verder ook voor FC Den Bosch en Excelsior. Daarnaast staan Maccabi Haifa, Hapoel Tel Aviv, Hapoel Haifa en Hapoel Be'er Sheva op zijn palmares.