‘Fiorentina wil in laatste dagen van transfermarkt toeslaan bij Ajax’

Razvan Marin is op de radar van Fiorentina verschenen, zo weet La Nazione maandag te melden op basis van bronnen rondom de club. De nummer dertien in de Serie A is op zoek naar versterkingen voor het middenveld, met de Roemeen in dienst van Ajax als serieuze optie. Naar verluidt is Fiorentina bereid om een transferbedrag van maximaal twaalf miljoen euro op tafel te leggen.

Marin kwam afgelopen zomer voor twaalf miljoen euro over van Standard Luik, maar tot dusver heeft de jonge middenvelder nog geen indruk weten te maken bij de koploper in de Eredivisie. Trainer Erik ten Hag ziet in de miljoenenaanwinst geen basisklant, waardoor het aannemelijk is dat Marin in de slotfase van deze transferperiode van club wisselt. Zijn contract in de Johan Cruijff ArenA loopt door tot medio 2024. Ten Hag liet eerder deze transferperiode nog weten dat hij Marin niet wil laten gaan: “We hebben een selectie waarmee we op drie fronten strijden en dus hebben we een breed kader nodig. Er is altijd een categorie spelers waarbij we kijken of het misschien beter is om te verhuren. Maar dat is bij Marin niet het geval.”

De Ajacied is niet de enige optie die uitvoerig wordt bekeken door Fiorentina. Volgens La Nazione staat naast Marin ook Rodrigo Battaglia op het lijstje van La Viola. Sporting Portugal zou circa zeven miljoen euro willen overhouden aan een eventuele transfer van de Argentijnse middenvelder. Er wordt echter ook benadrukt dat er een duidelijke voorkeur is voor het binnenhalen van Marin.

Marin werd eerder deze maand ook al gelinkt aan Club Brugge. Volgens vader Petre Marin is de kans evenwel niet groot dat zijn zoon Ajax halverwege het seizoen verlaat. "Alleen als Club Brugge 15 tot 20 miljoen euro biedt, is er een kans Razvan weggaat bij Ajax", zo liet Marin senior half januari optekenen door Digisport. De middenvelder uit Roemenië kwam tot dusver tot twee assists in zestien duels voor Ajax. Zijn eerste doelpunt voor de Amsterdammers laat nog op zich wachten.