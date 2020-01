‘Qua supporters hoort Feyenoord bij de drie grootste clubs ter wereld’

Robert Bozenik is verguld met de overstap van MSK Zilina naar Feyenoord, dat de twintigjarige aanvaller maandagmiddag officieel presenteerde in De Kuip. Bozenik kende zijn nieuwe werkgever al redelijk goed, want de Rotterdammers zijn behoorlijk populair in zijn thuisland Slowakije. In de familie van de jonge spits is de transfer richting de Eredivisie met de nodige emotie ontvangen.

"Feyenoord is ook in Slowakije een grote club. Mijn opa en oma moesten huilen toen ik vertelde dat ik naar Feyenoord ging", verklaart Bozenik tegenover RTV Rijnmond. De kersverse aanwinst is nu al onder de indruk van zijn nieuwe werkomgeving. "Qua supporters horen ze bij de drie grootste clubs van de wereld. Ik was sprakeloos toen ik een aantal video's zag." Bozenik heeft zijn vader al uitgenodigd voor een duel in De Kuip. "Mijn vader zei: ‘Als je daar ook scoort, ga ik huilen’."

Bozenik, die een 'trots gevoel' kreeg toen hij bij Feyenoord binnenstapte, moet de concurrentiestrijd aangaan met Nicolai Jörgensen. De Slowaakse aanvaller weet dan ook niet of trainer Dick Advocaat hem al snel speeltijd gunt. "Ik weet niet of ik er direct sta. Met Jörgensen heeft Feyenoord al een topspits. Ik ben een jonge speler en zal op mijn kans wachten. Als ik die kans krijg, wil ik hem graag pakken."

Voor Bozenik wacht in de Eredivisie menig duel op kunstgras, maar dat is voor de nieuwe spits van Feyenoord geen enkel probleem. Hij speelde bij Zilina namelijk ook al op die ondergrond. "Natuurlijk houd je van echt gras, maar je houdt vooral van voetbal. En dan maakt het niet uit waar je op speelt. Of je nou op straat of in het bos speelt", zo besluit Bozenik zijn relaas.