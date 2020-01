Arnesen aan de tand gevoeld over Özyakup: ‘Kopen is sowieso uitgesloten’

Feyenoord heeft maandag de komst van Robert Bosenik afgerond. De Slowaakse spits heeft getekend tot medio 2024 en werd maandagmiddag gepresenteerd aan de media. Technisch directeur Frank Arnesen kreeg bij de presentatie van de aanvaller veel vragen over een wens van Dick Advocaat. De trainer wil ook nog een middenvelder aan zijn selectie toegevoegd worden en de naam van Oguzhan Özyakup zingt rond in De Kuip.

Volgens Turkse media is Feyenoord uit op een huurdeal met Besiktas, waarbij de Rotterdammers hopen op een optie tot koop. Arnesen laat weten dat Feyenoord deze maand hoe dan ook geen speler kan kopen. “We bekijken uiteraard of er iets mogelijk is”, aldus Arnesen maandag tijdens het persmoment. "Maar het is een kwestie van financiën. Kopen is sowieso uitgesloten. Als er nog iets zou komen, dan is het een huurspeler. Dan zou het om een middenvelder kunnen gaan.”

Arnesen vindt het lastig om een slagingspercentage te hangen aan de eventuele komst van een middenvelder. “Het gaat om geld, en daar hebben we niet veel van. Dus we moeten creatief zijn, maar dat zijn we ook. We kunnen alleen maar huren, maar dat is ook prima. Feyenoord is hartstikke gezond, maar er is niet veel geld om te gebruiken. Feyenoord heeft veel geïnvesteerd in de zomer. Desondanks hebben we er alles aan gedaan om deze speler (Bozenik, red.) binnen te halen. We gaan het de komende dagen zien wat er gaat gebeuren met een middenvelder.”

De afgelopen dagen werd Lewis Baker aan Feyenoord gelinkt, terwijl ook de naam van Özyakup is opgedoken. “Ik kan er niets over zeggen. Ik ontken niks, zeg niks en wil er niks over horen”, reageert een lachende Arnesen, die ook nog werd gevraagd naar wat hij doet als PSV hem belt voor Steven Berghuis als Steven Bergwijn door de Eindhovenaren wordt verkocht aan Tottenham Hotspur: “Dan neem ik niet op.”