Klopp lijkt na twee jaar gelijk te krijgen: ‘Daar word je ‘gewoon een speler’’

Philippe Coutinho trok afgelopen zomer, anderhalf jaar na zijn droomtransfer van Liverpool naar Barcelona, richting Bayern München in een poging om zijn haperende loopbaan nieuw leven in te blazen. Een halfjaar later is het dienstverband van de spelmaker in de Bundesliga nog geen daverend succes te noemen en inmiddels is de toekomst van Coutinho weer door twijfels omgeven. Der Rekordmeister is volgens berichtgeving van het doorgaans goed ingevoerde BILD niet van plan om de koopoptie in zijn huurovereenkomst te lichten, waardoor aankomende zomer een terugkeer naar het Camp Nou of een nieuwe transfer onvermijdelijk lijkt.

Door Robin Bruggeman

Ondanks al het transfergeweld dat voornamelijk Borussia Dortmund en Bayern afgelopen zomer loslieten op de Bundesliga, met Lucas Hernández, Julian Brandt, Thorgan Hazard, Mats Hummels en Benjamin Pavard als de meest in het oog springende wisselingen, was er één transfer die met kop en schouders boven de rest uitstak. Bayern besloot na twee seizoenen afscheid te nemen van de van Real Madrid gehuurde James Rodríguez en verraste vriend en vijand door met een soortgelijke deal op de proppen te komen om de Colombiaan te vervangen. Coutinho was onder Ernesto Valverde langzaam op een zijspoor geraakt bij Barcelona en de Catalanen stemden uiteindelijk in met het voorstel uit Duitsland om de aankoop van maximaal 160 miljoen euro voor een huursom van 8,5 miljoen in de Allianz Arena te stallen.

De komst van Coutinho als nieuw uithangbord van de Bundesliga werd in eerste instantie met gejuich ontvangen in Beieren en de rest van het land. Met de 61-voudig international van de Goddelijke Kanaries kreeg de Duitse competitie er weer een speler met internationale allure bij, die ook vanuit Zuid-Amerika veel publiek voor de wedstrijden van Bayern op moest leveren. Coutinho begon nog veelbelovend aan zijn dienstverband bij de grootmacht, nadat hij de persoonlijke zegen had gekregen van clubicoon Arjen Robben om met diens rugnummer te gaan spelen, en de ploeg van toenmalig trainer Niko Kovac leek er een nieuwe attractie bij te hebben. Toch klonken er ook rondom de komst van Coutinho al de nodige kritische geluiden, waaronder die van Berti Vogts. De oud-speler van Borussia Mönchengladbach en voormalig bondscoach van Duitsland zette tegenover t-online meteen al zijn vraagtekens bij de move van Bayern: “Waarom vertrekt hij bij Barcelona? Omdat hij de hoop al heeft opgegeven dat hij daar zal slagen. Dit is geen wereldster, maar een speler die anders dit seizoen op de bank zou hebben gezeten.”

Coutinho kwam vooralsnog 76 keer in actie namens Barcelona

Uitblinker tegen de kleintjes

Een halfjaar later lijken de woorden van Vogts langzaam waarheid te worden. Coutinho kan met zes doelpunten en zes assists in zeventien Bundesliga-wedstrijden zo op het eerste gezicht prima cijfers overleggen. Drie van deze doelpunten en twee van deze assists produceerde hij echter in een enkele wedstrijd tegen het inmiddels voor degradatie vrezende Werder Bremen, terwijl hij zijn andere wapenfeiten voornamelijk liet optekenen in wedstrijden tegen middenmoters en laagvliegers 1. FC Köln, SC Paderborn, FC Augsburg en Fortuna Düsseldorf. In de krakers in de Duitse top en andere duels waarin Bayern het moeilijk heeft, slaagt Coutinho er maar niet in om zijn stempel te drukken in wat een tot nu toe teleurstellend verlopend seizoen is voor de regerend landskampioen. Begin november werd er na een 5-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt afscheid genomen van Kovac en het kostte diens interim-opvolger Hansi Flick even om zijn elftal aan het draaien te krijgen. Nadat Bayern begin december na een 2-1 nederlaag tegen Borussia Mönchengladbach zelfs nog even op de zevende plek bungelde, is in de afgelopen wedstrijden de opmars weer ingezet en inmiddels is de achterstand op koploper RB Leipzig teruggebracht tot een punt.

Coutinho wordt in Duitsland echter niet beschouwd als een van de drijvende krachten achter deze opmars van Bayern. De middenvelder heeft, nadat Flick hem eerst nog een aantal keer op de bank posteerde, zijn basisplaats wel heroverd, maar moet de spotlights gunnen aan collega’s als Thomas Müller en Thiago Alcántara. De twee middenvelders waren, net als Leon Goretzka, bijvoorbeeld afgelopen weekend allebei nog trefzeker in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Schalke 04. Door de berichtgeving van BILD is de positie van Coutinho verder aan het wankelen gebracht. Bayern kan de creatieveling aankomende zomer voor 120 miljoen euro definitief inlijven, maar de kans dat dit zal gebeuren is bijzonder klein. De beleidsbepalers in München hebben met Manchester City-aanvaller Leroy Sané en Kai Havertz van het Bayer Leverkusen van Peter Bosz al twee droomaanwinsten geïdentificeerd en zij zijn van plan om na dit seizoen vol te gaan voor de komst van de twee internationals van die Mannschaft. Alleen als de komst van deze spelers onmogelijk blijkt, zal Bayern overwegen om Coutinho toch aan boord te houden.

‘Hij is nu waarschijnlijk nog niet eens de helft waard’

Deze ontwikkelingen zullen met goedkeuring gade zijn geslagen door Dietmar Hamann. De voormalige middenvelder van Bayern en Liverpool toonde zich in de afgelopen maanden een aantal keer bijzonder kritisch op het spel van Coutinho. “Op dit moment zou ik Coutinho niet definitief aan willen trekken. Hij heeft tot nu toe nog niet genoeg laten zien om zijn prijskaartje van meer dan honderd miljoen te rechtvaardigen. Hij is nu waarschijnlijk nog niet eens de helft waard. Coutinho is een gevoelige jongen en niet iedereen kan voor Bayern spelen, dat is een speciale club”, was hij eind november duidelijk tegenover t-online. Met de recente berichtgeving rondom Coutinho lijken ook de woorden van Liverpool-manager Jürgen Klopp langzaam waarheid te worden. De trainer van the Reds deed er twee jaar geleden alles aan om de Braziliaan voor zijn ploeg te behouden en speelde volgens berichten in de Engelse media ook in op het gemoed van de middenvelder: “Als je hier blijft, zullen ze uiteindelijk een standbeeld voor je oprichten. Ga ergens anders naartoe, naar Barcelona, Bayern München, Real Madrid, en je wordt daar ‘gewoon een speler’. Hier kan je meer dan dat worden”, vertrouwde hij Coutinho destijds toe.

Klopp had Coutinho graag voor Liverpool behouden

Inmiddels mag geconcludeerd worden dat Liverpool de grote winnaar is geworden van het transferspel rondom Coutinho. Nadat de Engelsen met tegenzin instemden met het vertrek van hun smaakmaker naar Barcelona, werd het geld dat de megadeal opbracht gebruikt om de komst van spelers als Virgil van Dijk, Alisson en Fabinho mogelijk te maken. Klopp transformeerde zijn elftal met deze aankopen in de machine die afgelopen seizoen de Champions League zou winnen en nu met een straatlengte voorsprong aan kop gaat in de Premier League. Voor Barcelona begint hun recordaankoop echter een hoofdpijndossier te worden en aankomende zomer zal hier een nieuw hoofdstuk aan toegevoegd worden. De 8,5 miljoen die Bayern betaalde om Coutinho dit seizoen te huren staat in schamel contrast tot het bedrag dat de Spanjaarden richting de Merseyside over hebben gemaakt om hem in te lijven en als het aankomende zomer van een transfer komt, is een enorm verlies voor Barça onafwendbaar.

Nieuwe kans in het Camp Nou?

Er wordt al gesproken van een terugkeer naar de Premier League voor Coutinho, die vanwege zijn prestaties in het rood van Liverpool nog vele bewonderaars kent in Engeland. Chelsea heeft vanwege het transferverbod van afgelopen zomer een flink budget opgebouwd en the Blues zoeken nog altijd naar een speler die de creatieve impulsen van de naar Real Madrid vertrokken Eden Hazard kan herhalen. Naast de ploeg van trainer Frank Lampard komen in de Engelse pers ook berichten voorbij over interesse van Manchester United, dat nog altijd dringend op zoek is naar creativiteit op het middenveld, en Tottenham Hotspur. Laatstgenoemde club was afgelopen zomer al nadrukkelijk in de markt voor Coutinho en zou in hem nog steeds een geschikte vervanger zien van Christian Eriksen, die voor Internazionale gaat spelen.

De entree van Quique Setién bij Barcelona biedt Coutinho mogelijk een nieuwe kans

Toch lijkt een tweede kans voor Coutinho in het Camp Nou, waar hij nog vastligt tot medio 2023, ook niet helemaal uitgesloten. Met Valverde is de coach die hem voornamelijk op de linkervleugel liet spelen en weinig kansen gaf op zijn sterkste positie in het centrum inmiddels vertrokken en opvolger Quique Setién hanteert een minder behoudende speelstijl dan zijn voorganger. De nieuwe trainer moest afgelopen week nadat zijn ploeg met de hakken over de sloot van UD Ibiza wist te winnen bovendien concluderen dat zijn elftal wel wat impulsen kan gebruiken om niet te afhankelijk te zijn van de afwezige Lionel Messi: “Ik was niet enthousiast over mijn elftal. Ik had graag gezien dat de zaken anders waren verlopen. Ik zou het fijn hebben gevonden als we preciezer waren geweest en bepaalde dingen beter hadden begrepen.” Volgens Cadena SER zou Setién in Coutinho met zijn creativiteit en kwaliteiten aan de bal een speler zien die het elftal verder kan brengen en wordt er zelfs gedacht aan een voortijdige beëindiging van de huurdeal met Bayern. Vanwege de blessuregevoeligheid van Kingsley Coman en Serge Gnabry lijkt de kans echter klein dat de Duitsers hieraan mee zullen werken, waardoor Coutinho in ieder geval tot aankomende zomer moet wachten op een nieuwe kans in Catalonië.