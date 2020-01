Bel Hassani verlaat PEC Zwolle voor lucratief avontuur in Midden-Oosten

Iliass Bel Hassani verkast naar Qatar. De 27-jarige middenvelder verlaat PEC Zwolle per direct voor Al Wakrah, zo meldt de club uit de Eredivisie maandag via de officiële kanalen. De transfer komt niet uit de lucht vallen, want afgelopen donderdag nam Bel Hassani al afscheid bij PEC, om vervolgens af te reizen naar Qatar. Volgens De Stentor ontvangt de club geen transfersom.

Bel Hassani nam donderdagochtend al afscheid van zijn ploeggenoten bij de Blauwvingers en heeft inmiddels medisch gekeurd. Hij lag nog tot medio 2021 vast in Zwolle. De Eredivisionist had bovendien de optie om de samenwerking met een seizoen te verlengen. Desondanks hoeft de club uit Qatar geen transfersom te betalen. De voormalig jeugdinternational van Marokko werd afgelopen zomer transfervrij overgenomen van AZ en PEC laat hem nu ook weer op die manier vertrekken.

Bel Hassani gaat zijn eerste buitenlandse avontuur aan. De middenvelder genoot zijn jeugdopleiding bij Sparta Rotterdam en speelde daarna voor Heracles Almelo, AZ, FC Groningen en PEC. Dit seizoen was hij namens de Zwollenaren in de Eredivisie al wel goed voor vijf doelpunten. Volgens het regionale dagblad merkte de linkspoot eerder deze maandag hij in de nieuwe 5-3-2-formatie genoegen zou moeten nemen met een bijrol.