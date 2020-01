Rick Karsdorp: ‘In de A1 heb ik het ook een keer meegemaakt tegen Ajax’

Feyenoord moet dinsdag terug naar Limburg om de wedstrijd in de TOTO KNVB Beker uit te spelen. Vorige week dinsdag werd het duel na 63 minuten spelen gestaakt door scheidsrechter Kevin Blom, omdat de grensrechters door de hevige mist niet meer konden garanderen dat zij het bij het juiste eind zouden hebben in buitenspelsituaties. Jens Toornstra en Rick Karsdorp bereiden zich zo goed mogelijk voor op het restant van de bekerwedstrijd in Sittard.

Het duel gaat verder bij een 1-1 stand. Amadou Ciss maakte een eigen doelpunt namens Fortuna Sittard, terwijl de andere goal op naam kwam van Felix Passlack. "Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. We zien het als een normale wedstrijd, die alleen wat korter duurt," vertelt Toornstra in gesprek met RTV Rijnmond. "In de A1 heb ik het ook een keer meegemaakt, tegen Ajax. Toen moesten we terug voor veertg minuten”, vult Karsdorp zijn ploeggenoot aan. “Wij moeten nu binnen het half uur één keer scoren en dan zijn we door. Als we, net als de tweede helft in Almelo, de mouwen opstropen en gas geven, dan ziet het er gunstig uit.”

De wedstrijd begint dinsdagavond om 20.00 uur. Wanneer er in het restant van de reguliere speeltijd niet meer gescoord wordt, volgt een verlenging en eventueel een strafschoppenserie. Blom is niet de scheidsrechter bij het restant van de wedstrijd. De arbiter is afwezig vanwege UEFA-verplichtingen en wordt dinsdag vervangen door Martin van den Kerkhof. Beide clubs moeten met dezelfde elf spelers aantreden die op het veld stonden toen het duel gestaakt werd. Wanneer een trainer andere spelers wil opstellen, dan gaat dat ten koste van de wisselmogelijkheden.