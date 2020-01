Van Hooijdonk ziet ‘kwalijke zaak’ bij PSV: ‘Hier kan ik zo boos om worden’

PSV speelde zondagmiddag in eigen huis met 1-1 gelijk tegen FC Twente. De Eindhovenaren kregen kort na rust een gigantische kans om op voorsprong te komen, maar Cody Gakpo verzuimde om de bal af te leggen op Sam Lammers en zag zijn schot naast gaan. Pierre van Hooijdonk kan weinig begrip opbrengen voor de actie van de twintigjarige aanvaller.

“Hier kan ik zo ontzettend boos om worden. Ik zou bijna zeggen: leeftijd maakt niet uit, wisselen. Als je Lammers hier durft over te slaan... Dat vind ik echt kwalijk. Gakpo is niet blind, die kan echt wel voetballen”, zegt Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. “Hij krijgt de bal, maar heeft er gewoon geen moment aan gedacht”, zo haakt tafelgenoot Rafael van der Vaart in. “Hij ziet het wel, maar heeft er gewoon niet aan gedacht. Hij dacht: deze ga ik doen.”

“Je kan het jezelf gemakkelijker maken, maar jullie weten ook: in dit soort situaties staat er extra druk op. Je hebt ander overzicht, denk veel te veel na”, zo neemt PSV-trainer Ernest Faber het op voor zijn pupil. Van Hooijdonk denkt daar echter behoorlijk anders over. “Ik begrijp dat Lammers helemaal over de pis is. Als ik als spits zou meelopen en Gakpo krijgt op die positie de bal, denk ik: hé.”

“Hij had de bal sowieso moeten geven, ook als het een doelpunt was geweest”, benadrukt Van der Vaart. Faber kan dat beamen. “Je moet ‘m binnen schieten en als dat niet lukt, gaat je kop eraf. Zo simpel is dat. Daar kunnen we het over eens zijn, jongens. Op de trainingen gaat het allemaal wat makkelijker, daar wordt het balletje wel gegeven. Dan is er iets meer tijd, het gaat meer ontspannen.”