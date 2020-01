Maandag, 27 Januari 2020

City gaat strijd aan met PSG, Bayern en Real Madrid

Getafe is niet langer in de race om Brahim Díaz. De komende opponent van Ajax in de Europa League hoopte de aanvaller te huren van Real Madrid, maar hij hoopt in de tweede seizoenshelft een basisplaats te veroveren bij de Koninklijke. (Marca)

Na Borussia Dortmund is ook Tottenham Hotspur in de race om Emre Can over te nemen van Juventus. La Vecchia Signora verlangt minimaal 25 miljoen euro voor de Duitse middenvelder. (BILD)

Manchester City heeft contact gelegd met Eduardo Camavinga van Stade Rennes. The Citizens moeten in de strijd om de tienersensatie van de Ligue 1 echter concurreren met Paris Saint-Germain, Bayern München en Real Madrid. (Daily Express) moeten in de strijd om de tienersensatie van de Ligue 1 echter concurreren met Paris Saint-Germain, Bayern München en Real Madrid.

Tegelijkertijd houdt Manchester City ook de ontwikkeling van Bruno Fuchs nadrukkelijk in de gaten. De jonge verdediger maakte het afgelopen kalenderjaar zijn debuut in de hoofdmacht van het Braziliaanse Internacional. (Globo Esporte)

Rafael Benítez staat voor een sensationele terugkeer als manager van Newcastle United. De Spanjaard verruilde the Magpies afgelopen zomer voor Dalian Yifang, maar is nu in beeld om Steve Bruce weer te vervangen. (The Sun)