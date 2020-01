‘Een harde werker, maar voor het niveau van Ajax komt hij simpelweg tekort’

FC Groningen maakte zondagmiddag in eigen huis een gedreven indruk tegen Ajax en de Trots van het Noorden hield uiteindelijk een 2-1 overwinning over aan het bezoek van de koploper. Trainer Danny Buijs had in zijn basiself ruimte voor een aantal spelers met een verleden in Amsterdam en vooral Deyovaisio Zeefuik en Kaj Sierhuis speelden opvallende rollen tegen hun oude ploeg.

Voormalig Ajacied Johan Zuidema was namens De Telegraaf aanwezig in het Hitachi Stadion en hij zag dat Zeefuik Ryan Babel ‘aardig in de tang’ had: “Hij laat zien dat hij ten koste van alles wil winnen. Als tegenstander weet je dat je tegen Zeefuik een lastige middag gaat hebben.” Zuidema vindt Zeefuik echter geen typische Ajax-speler: “Jongens die zijn opgeleid op De Toekomst, zijn meestal herkenbaar aan hun verfijnde en sierlijke speelstijl.”

“Zeefuik moet het juist hebben van zijn kracht en winnaarsmentaliteit. Door die goede instelling van hem, is hij ook bijzonder geliefd bij de supporters van FC Groningen.” Datzelfde geldt voor Sierhuis, die met een gelukje de openingstreffer voor zijn rekening nam. De spits staat officieel nog onder contract bij Ajax, dat hem verhuurt aan Groningen. Zuidema verwacht echter niet dat Sierhuis in de toekomst de eerste spits gaat worden in Amsterdam: “Hij toont altijd veel inzet, maar in de kleine ruimtes heeft Kaj het moeilijk.”

“Ook wanneer hij diep wordt gestuurd – en het op zijn snelheid aankomt – vind ik dat er voor hem nog veel te winnen valt. Sierhuis is een harde werker en een aardige aanvaller voor FC Groningen, maar voor het niveau van Ajax komt hij simpelweg tekort.” Dat is volgens Zuidema minder het geval bij Lassina Traoré, die in de afgelopen weken een sterke indruk maakt en tegen Groningen als invaller binnen de lijnen kwam: “Traoré is een sterke speler, die ik ook veel beter vind in de kleine ruimtes. Hij wint veel duels en is kopsterk. Vandaag speelde hij wat ongelukkig, maar dit is wel een jongen waarvan ik denk dat Ajax er veel plezier aan gaat beleven.”