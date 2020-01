Neymar komt met emotioneel eerbetoon: ‘Een groot verlies voor ons allemaal’

De wereld werd zondagavond opgeschrikt door het nieuws over de dood van Kobe Bryant, die om het leven kwam bij een helikopterongeluk. Veel bekende namen uit de voetballerij reageerden geschokt en ook Neymar toonde zich aangedaan door het overlijden van de NBA-legende. De aanvaller van Paris Saint-Germain bracht tijdens de wedstrijd tegen Lille OSC een eerbetoon aan Bryant.

Na het benutten van een strafschop beeldde Neymar met zijn handen het nummer 24, jarenlang het rugnummer van Bryan bij de Los Angeles Lakers, uit. Hierna maakte hij een biddend gebaar en wees hij omhoog: “In de rust bekeek ik alle berichten op social media en toen zag ik dat Kobe is overleden”, reageerde Neymar na afloop van de wedstrijd tegenover Canal Plus.

“Dit is een groot verlies voor de hele sportwereld en voor ons allemaal. Niet alleen voor de fans van basketbal, maar ook vanwege alles wat hij gedaan heeft voor de sport. Ik kende hem en ik vierde mijn doelpunt op deze manier om hem te eren. Ik hoop dat hij in vrede zal rusten”, ging de geëmotioneerde Braziliaan verder.

Neymar nam in de met 0-2 gewonnen wedstrijd tegen Lille de gehele doelpuntenproductie namens PSG voor zijn rekening en hij heeft nu negen goals in zijn laatste zeven competitieduels gemaakt. In totaal maakte de dribbelaar dit seizoen al dertien doelpunten in zestien officiële wedstrijden: “Ik ben er erg blij mee dat ik het team op deze manier kan helpen. Ik weet wat ik moet doen op het veld, ik ben honderd procent fit en ik ben dit seizoen gefocust op PSG. Ik denk dat we geweldige dingen gaan bereiken, ik ben in topvorm.”