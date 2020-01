‘De in zijn trots gekrenkte Mark van Bommel stuurde hem appjes’

PSV nam een paar wedstrijden voor de winterstop afscheid van trainer Mark van Bommel, maar onder diens opvolger Ernest Faber is er nog geen stijgende lijn waarneembaar. De Eindhovenaren worden nu bovendien geconfronteerd met de vertrekwens van Steven Bergwijn en Hugo Borst denkt dat de plannen van de aanvaller te maken hebben met de manier waarop Van Bommel uit het Philips Stadion is vetrokken.

“Wie denkt dat je klaar bent met een machtige man als Mark van Bommel wanneer je hem officieel de wacht aanzegt, is naïef”, schrijft de journalist, die stelt dat het aanstaande vertrek van Bergwijn naar Tottenham Hotspur ‘in het verlengde’ ligt van het ontslag van Van Bommel, in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Die twee zijn close. Bergwijn is een gevoelsmens, de in zijn trots gekrenkte Van Bommel stuurde appjes naar 'Stevie'. Ik zou het geen regie willen noemen. Je bent bloedbroeders of je bent geen bloedbroeders. Hij weg, ik ook weg.”

PSV lijkt een bedrag van ruim dertig miljoen euro te incasseren voor Bergwijn, maar zal genoegen moeten nemen met minder dan de veertig miljoen die Sevilla afgelopen zomer nog bood. De aanvaller tekende in augustus nog een nieuw contract in Eindhoven, met de toezegging dat PSV in de toekomst mee zou werken aan een transfer: “Dat die deze winter al kwam kon in augustus niemand overzien. Het zorgde de afgelopen dagen voor emoties. Toon Gerbrands (algemeen directeur, red.) maakt gedurende de onderhandelingen een geagiteerde en soms woedende indruk, terwijl je tijdens zo'n pokerspel koelbloedig en onleesbaar moet zijn.”

Borst vreest dat PSV na de ontwikkelingen rondom Bergwijn ook te maken zal gaan krijgen met mogelijke onvrede bij Mohamed Ihattaren. De zeventienjarige spelmaker liet tijdens het trainingskamp dat zijn ploeg in Qatar belegde al optekenen het niet eens te zijn met het ontslag van Van Bommel: “Bij PSV zeiden ze dat hij dat beter niet kon zeggen, dat het beter was om de rust te bewaren; Mo haalde zijn schouders erover op. Hij en Van Bommel zijn bloedbroeders. Dan kom je voor elkaar op.”

Ihattaren, die nog tweeënhalf jaar vastligt bij PSV, lijkt zich aan te gaan sluiten bij zaakwaarnemer Mino Raiola en volgens Borst vormt dat een nieuw probleem voor de Eindhovenaren: “Inderdaad, dat is ook de zaakwaarnemer van Mark van Bommel. Leg je oor te luister bij Ajax en je weet dat het een hel is om als club te moeten onderhandelen met Raiola. Ze dachten bij PSV verlost te zijn van Mark van Bommel, maar het tegendeel is waar. Ze zijn nog lang niet van hem af.”